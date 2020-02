A jó iramú székelyföldi futsalrangadót a vendégek kezdték jobban, és az 5. percben Kedei kihasználta a kézdivásárhelyiek hatalmas védelmi hibáját és megszerezte a vezetést (0–1). Gazda József tanítványai nem illetődtek meg az első osztálybéli ellenfelüktől, és a 8. percben a KSE Futsal ifjúsági játékosa, Bandi egyenlített (1–1). A folytatásban itt is, ott is akadt ziccer, és ahhoz, hogy az eredmény ne változzon, a céhes városbeli kapusnak, Bunducnak két bravúrt is be kellett mutatnia Szőcs és Biró kísérleteinél. Szünet előtt a vendégek háromszéki edzője-játékosa, Mánya villant, és a székelyudvarhelyiek egygólos előnnyel vonultak az öltözőbe (1–2).

A térfélcsere után is az udvarhelyiek akarata érvényesült a pályán, és a 22. percben Szécsi 3–1-re módosította a derbi állását. A mieink kétgólos hátrányban sem adták fel a küzdelmet, s gyors ellentámadásokra alapozva rohamozták a vendégek kapuját. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a 27. percben Gajdó értékesítette Damian remek passzát, majd a 32. percben Gáll lőtte ki a felső sarkot (3–3). Ezek után a kézdivásárhelyiek a vezetést is megszerezhették volna, de több remek lehetőséget is elpuskáztak. A túloldalon viszont nem hibáztak, és Tifán egymás után kétszer is megzörgette a hazai csapat hálóját (3–5), és duplájával továbblőtte együttesét a teremlabdarúgó Román Kupa négyes döntőjébe.

„Úgy gondolom, jó mérkőzést játszottunk, azonban sok hibát vétettünk védekezésben, ezzel gyakorlatilag megkönnyítettük az ellenfél dolgát. Nem szabadna ilyen könnyen gólokat kapnunk, ezen kell változtatnunk. Az ifjúsági játékosainkkal elégedett vagyok, jól szálltak be a játékba, kicsivel több odafigyeléssel akár meglepetést is okozhattunk volna, de gratulálok az udvarhelyieknek a továbbjutásért” – értékelt a meccs után Gazda József edző.

Teremlabdarúgó Román-kupa, negyeddöntő: Kézdivásárhelyi SE–FK Székelyudvarhely 3–5 (1–2). Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok, mintegy 150 néző. Vezette: Marian Ivănescu (Bukarest), Ionel Boharu Predescu (Buftea). KSE Futsal: Bunduc–Gáll, Gajdó, Kanyó, Păun (cserék: Farkas, Damian, Bandi, Pakucs, Faragó, Mojzi, Barbócz). Edző: Gazda József. FK Székelyudvarhely: Hegyi–Szécsi, Szőcs, Biró, Tifán (cserék: Győrfi, Kedei, Kerestély, Mánya, Csog, Gálfi, Balázs, Bálint). Edző: Mánya Szabolcs. Gólszerzők: Bandi (8.), Gajdó (28.), Gáll (33.), illetve Kedei (5.), Mánya (20.), Szécsi (22.), Tifán (34., 39.). (tibodi/nagy)