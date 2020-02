Jól kezdtek a vendégek, mezőnyfölényük a 12. percben érett góllá, amikor szöglet után Florin Ilie senkitől sem zavartatva közelről bólintott a hálóba. A folytatásban a házigazdák többet birtokolták a labdát, sőt, Kálmán Szilárd szabadrúgása révén az egyenlítéshez is közel álltak, viszont Florin Iacob kapus bravúrral védett. A hazai csapatnak a szünetig nem volt több helyzete, azonban a Maros-partiak az első félidőben még kétszer betaláltak. A 33. percben Romario Moise lövése Csonka Bonifác fején irányt változtatva landolt a kapuban, majd a 44. percben Alexandru Ioniță a védőket lerázva kilőtte a bal alsó sarkot (0–3).

Az FK Csíkszereda a második felvonásban próbált támadószellemben játszani, de a befejezésnél Juan Francisco Bauza és Magyari Szilárd is pontatlan volt. Az aradi csapat a kihagyott helyzetekre gólokkal válaszolt, az 55. percben Cristian Melinte szabadrúgásból volt eredményes, majd az 58. percben egy ellentámadás végén Valentin Buhăcianu is gólt szerzett. A végeredményt a 74. percben a csereként pályára lépő David Miculescu állította be, aki a tizenhatos vonaltól gurított a bal alsóba (0–6). A csíki csapat szombaton 11 órától a Dunărea Călărași vendége lesz. (miska)