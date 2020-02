Két válság között

Kettős válságba kerülhet rövid időn belül Románia, és a harmadik is körvonalazódik már. A koronavírus még nem érte el országunkat, de a pánikhangulat már igen: van falu, ahonnan a hazatérőt elkergették, ezért mások letagadják, hogy Olaszországból érkeztek, a kórházak kezdtek karantént hirdetni, a repülőtereken és a határátlépőknél ellenőrzést vezettek be, az egészségügyi és katasztrófaelhárító hatóságok készültségbe helyezkedtek, a szakemberek tanácsai és a politikusok nyilatkozatai egymást érik, az iskolák tevékenységét korlátozzák, az államfő pedig a Legfelsőbb Védelmi Tanács összehívásáról döntött. Minderre természetesen szükség van, hogy ne érjen váratlanul a vírus, ha itt is megjelenik – de az, hogy mennyire hatékony ez a felkészülés, a gyakorlatban, éles helyzetben válik majd el.