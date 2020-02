Ludovic Orban visszalépett

Visszaadta kormányfőjelölti megbízatását Ludovic Orban – jelentette be tegnap este Klaus Iohannis államfő, aki ma délutánra hívta egyeztetésre a parlamenti pártokat, és kifejezte reményét, hogy szerda este már nevesíteni is tudja az új kormányfőjelöltet.

Iohannis szerint Ludovic Orban visszalépésének oka „egyszerű és világos”: a képviselőház és a szenátus szabályzata szerint a parlamentnek 15 nap alatt kell szavaznia egy kormányalakításról, és ez nem történt meg, a 15 nap lejárt anélkül, hogy szavaztak volna a Ludovic Orban által javasolt kabinetről. Ezt a helyzetet a Szociáldemokrata Párt (SZDP) idézte elő, amely bojkottálta a parlament hétfői ülését, és megakadályozta a szavazást azzal, hogy távol maradt. Így azt kockáztatjuk, hogy leáll az állam, és ezt nem fogadhatjuk el – magyarázta, és ezt meg is ismételte. Végül közölte, hogy haladéktalanul megkezdi a tárgyalásokat egy új kormányfő jelölésére.

Kérdésekre válaszolva az államfő elmondta: első számú jelöltje továbbra is Ludovic Orban, a kormányalakítási tárgyalások pedig függetlenek az alkotmánybíróság hétfői döntésétől, illetve annak (még nem ismert) indoklásától. A Mentsétek meg Romániát Szövetséggel való esetleges koalícióról annyit jegyzett meg, hogy a parlamenti többség kialakítása nem az elnök feladata, ő viszont egy olyan személyt kér fel kormányalakításra, akit képesnek tart erre. A többség a parlamentben, szavazással dől el – felelte arra a felvetésre, hogy a mai tárgyalásokon az SZDP is előállhat egy általa összehozott többséggel. Iohannis úgy látja, hogy a jelen helyzetért nem a Nemzeti Liberális Párt okolható, ellenkezőleg, Ludovic Orban kormánya nagyon is jó teljesítményt nyújtott még ügyvivőként is, rövid időn belül nagyon fontos kérdéseket oldott meg. A blokád az SZDP-nek tulajdonítható, ők húzták el az időt, és Iohannis szerint épp ezt a helyzetet a feloldandó lépett vissza Ludovic Orban.