A magyarellenes megnyilvánulásairól hírhedt politikus tervei között szerepel, hogy folytatja a Marosvásárhelyt elkerülő, Koronka, Jedd és Nagyernye közötti út építését, parkolóházak létesítését és a tömegközlekedés korszerűsítését is említette, továbbá egy harmadik Maros-híd megépítését is szeretné megvalósítani polgármesterként. A politikus egyébként Face­book-oldalán egy olyan felmérésnek az eredményeit is közzétette, amelyet a Ești din Târgu-Mureș dacă... nevezetű Facebook-csoportban osztottak meg, és ahol a tagok szavazhattak arról, hogy ki legyen Marosvásárhely következő polgármestere. A szavazásból Paşcan került ki győztesként, aki majdnem százzal több szavazatot kapott, mint a magyar jelölt, Soós Zoltán. Az NMP parlamenti képviselője legfőképpen a magyarellenes kirohanásaival vált hírhedtté. Ő volt az, aki azt mondta, hogy a 112-es ségelyhívó számot kell hívni, ha valaki székely vagy magyar zászlót lát, de Maros megye prefektusaként elindította a magyar nemesi családoknak visszaszolgáltatott Maros menti erdők újraállamosítási pereit, sőt, később azt nyilatkozta, hogy a Bánffy-erdők visszaszolgáltatásának megakadályozására a legbüszkébb. (Transindex)

HALOTTNAK HITTÉK, ÉL. „Elnézést, kedves uram, de el tetszett hunyni, így nem adhatunk új személyit…” Ezzel az információval szembesült egy külföldön dolgozó román állampolgár. A 68 éves, 20 éve Montenegróba költözött jászvásári férfi sokáig nem adott életjelt, ezért rokonai hét éve kiállíttatták a nevére a halál tényét megállapító bírósági végzést. Azt, hogy a hivatalos okiratok szerint megboldogult, ő is nemrég tudta meg, amikor ki akarta cserélni lejárt személyi igazolványát. A jászvásári lakosságnyilvántartó a bírósághoz fordult a halotti bizonyítvány megsemmisítéséért, ott viszont közölték, hogy a férfinak pert kell indítania, és az elmúlt években kiállított dokumentumokkal kell bizonyítania, hogy él. Ez a keszekusza törvények miatt évekig is eltarthat. És fordítva is elsülhet: 2018-ban ugyanis egy hasonló pert elveszített egy másik moldvai polgár. Egy 63 éves, Vaslui megyéből 1992-ben Törökországba távozott, és utoljára 1999-ben hazalátogató férfiról van szó, akinek elhagyott felesége 2013-ban kérte, hogy nyilvánítsák férjét halottnak. Ezt a bíróság 2016-ban meg is tette, 2018-ban viszont az elveszett hitves hazatért, mert lejárt a tartózkodási engedélye, és a török hatóságok kitoloncolták. A minden jövedelem nélküli férfi – aki állást sem vállalhatott, és egyáltalán semmihez sem kezdhetett, mivel hivatalosan halott volt – pert indított, hogy a bíróság semmisítse meg halotti bizonyítványát, de vesztett, kérését formai okokra hivatkozva visszautasították. (Főtér)