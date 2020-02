Halasztanák a vizitdíjat

A testület tegnap tárgyalta az egészségügyi reform törvényét módosító sürgősségi kormányrendeletet, amelynek értelmében a páciensek magánkórházakban is igénybe vehetik az országos egészségügyi programok keretében nyújtott szolgáltatásokat. A bizottság elnöke, László Attila elmondta: a rendelet eredetileg 2021-et szabta meg a vizitdíj bevezetésének dátumaként, azonban ezt 2025. április 1-jére módosították. „Azok a szolgáltatók, amelyek részt szeretnének venni az országos programokban, megtehetik, de szolgáltatásaikért nem számolhatnak fel pluszpénzt a betegektől” – szögezte le. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tavaly elfogadott sürgősségi kormányrendelet akkor is hatályba léphet, ha a parlament elutasítja, és akkor „már holnaptól vizitdíjat kellene fizetnünk bizonyos helyzetekben a magánszolgáltatóknak”. Az egészségügyi reform törvényét módosító sürgősségi kormányrendeletet törvényerőre emelő tervezet most a szenátus plénuma elé kerül, majd a képviselőház szavaz róla döntő házként.