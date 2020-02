Étterembe csalogatnak falánkcsütörtökön

Svédasztalos kínálattal és különleges, alkalmi menüvel, élő zenével és ínyenc fogásokkal is várják a sepsiszentgyörgyieket február 27-én a város tíz éttermébe, ahol a farsangi időszak zárásaként, torkoscsütörtökön kedvezményes áron kínálják a fogásokat. A népszerű rendezvényt tizenegyedik alkalommal szervezi a Sepsi Rádió, valamint a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátó Egységek Szövetsége (SVESZ), és idén új vendéglátó egységek ajánlatait is kipróbálhatják az érdeklődők.

Az előző évekhez hasonlóan az a cél, hogy minél többen ellátogassanak torkoscsütörtökön egy megyeszékhelyi vendéglőbe, megismerjék azok fogásait, különlegességeit. Kovács István, a SVESZ elnöke fontosnak tartja, hogy azok is éljenek a csütörtöki kedvezményes ajánlatokkal, akik egyébként nem járnak étterembe, azt remélik, hogy ez a különleges alkalom visszatérő vendégeket is eredményez a jövőben. Azt tapasztalták, ilyenkor a város kicsit megmozdul, „érezhető a zsongás”, még a vendéglősök is felkeresik és kipróbálják egymás menüjét – jegyezte meg.

Az idei rendezvényhez csatlakozó tíz vendéglő egységes, jól látható helyen kifüggesztett plakáton hirdeti majd, milyen kedvezményt ajánl, és az milyen időszakban érvényes. A legtöbb helyen általában fél áron étkezhetünk, előzetes asztalfoglalásra nincs lehetőség ezúttal sem, az ételeket pedig kötelező módon az étteremben kell elfogyasztani, a házhoz szállításra nem érvényes a torkoscsütörtöki ajánlat. A szeszes italokat, üdítőket, kávét változatlanul teljes áron lehet majd megvásárolni – hangzott el a keddi sajtótájékoztatón.

A Park vendéglő Di Stefano bárjában 7 és 22 óra között várják a vendégeket, a megújult étlapra felkerült ételeket fél áron lehet kipróbálni, este pedig élő zene biztosít különleges hangulatot a vacsorához. A korábbi Dózsa Klubban működő új Follies Club Restaurant is fél áron kínálja menüjét és a Jerry’s pizzát 10 és 21 óra között, a Csíki utcai Eleven Street Food hamburgerezőben pedig 11 és 22 óra között várják mindazokat, akik kedvelik az amerikai ízeket. Különlegességet is ajánlanak, a Philly Cheesesteak szendvicset torkoscsütörtökön is kínálják. A városközponti Gadó, illetve a Kastély vendéglő egyaránt húszszázalékos árengedménnyel ajánlja különlegességeit, 12 és 22 óra között várják látogatóikat, és amennyi­ben várakozni kellene szabad asztalra, ínyenc falatokkal kárpótolják a vendégeket.

Az egy éve működő Döner House gyorsétterem különleges menüvel készül, legkedveltebb ételeiket fél áron lehet majd elfogyasztani 11 és 23 óra között. A Tribelben bőséges a kínálat, harmincfajta ételre érvényes majd a fél áras ajánlat, köztük 19 húsos, halas fogás, de leves, szendvics, saláta és pizza is fogyasztható 9 és 21 óra között. Svédasztalos ajánlattal várja a torkoskodókat a Sugás vendéglő, három levest, tíz meleg ételt, öt fajta köretet, desszertet kínálnak egységes áron. Mindenki kedve és étvágya szerint válogathat 15 órától 20 óráig. A Korzóban a specialitásokra érvényes a kedvezményes ár, és a Kolcza vendéglőben is lehet majd torkoskodni – vázolták a vendéglátók.