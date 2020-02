Annak ellenére, hogy Debreczi Iringó szerezte a mérkőzés első tripláját, nagyon rosszul rajtolt a találkozó a KSE számára, játékosai hibát hibára, faultot faultra halmoztak és 27–19-re elveszítették az első negyedet. A második játékrészre sem javult a háromszékiek teljesítménye, sőt, Farkas Alpár tanítványai annyira pontatlanul dobtak, hogy mindössze 6 ponttal zárták a szakaszt és 16 pontos hátrányban vonultak szünetre (41–25).

A térfélcsere után is a bukarestiek akarata érvényesült a pályán, így lányainknak futniuk kellett az eredmény után. Harmincpercnyi játék után 62–39 volt az állás, és a Rapid középszakaszbeli negyedik győzelme felé robogott. Az utolsó negyedre magára talált a háromszéki alakulat és térd­sérülés miatt a legutóbbi két meccset kihagyó Kaila Mobley is, akinek a vezényletével együttesünk többször is 17 pont alá csökkentette hátrányát (66–50). Sajnos kosarasaink túl későn kapták el a fonalat, s hiába hoztak 10 pontot, végül 78–65 arányban elveszítették a találkozót. Alakulatunknak ez volt a harmadik veresége a középszakaszban, korábban csak a Konstancai Phoenix és az Alexandria tudott nyerni ellene.

A mérkőzés és a mezőny legeredményesebb játékosa – az egykor Sepsiszentgyörgyön is megfordult – Florina Stanici (Diaconu) volt, aki egymaga 29 ponttal vette ki részét a fővárosiak sikeréből. A céhes városbéli csapat legjobbja a 19 pontos és 16 lepattanót jegyző Mobley volt, mellett Jade Vega 20 egységgel zárt Bukarestben.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, B-csoport – 11. forduló: Bukaresti Rapid–Kézdivásárhelyi SE 78–65 (27–19, 14–6, 21–14, 16–26). Bukarest, Rapid-terem. Mintegy 20 néző. Vezette: Săndulache Mihai, Alexandru Stamate, Claudia-Patricia Handrea. Bukaresti Rapid: Manea 19, Burlakova 4, Stanici (Diaconu) 29/6, Bejan 8, Cazacu 5–Călin 4, Pantazi, Lupusavei, Grigore, Vlad 9, Cândoi, Duță. Edző: Dan Militaru. Kézdivásárhelyi SE: Debreczi 7/3, Czimbalmos 4, Vega 20/9, Domokos 5, Dănălache 4–Holinka-Miklós 3/3, Kozman, Tuchilus 3/3, Bara-Németh, Mobley 19, Bitai. Edző: Farkas Alpár. Kipontozódott: Dănălache (33.) (tibo)