Előadások * Sepsiszentgyörgyön a Tein Teaházban ma 18 órától Megéri-e szemetet szedni? címmel vetített képes előadásra és kötetlen beszélgetésre kerül sor. Bemelegítésképpen Demeter Brigitta környékbeli természetfotóit lehet megtekinteni. Meghívottak: Fekete Bálint, a The WoodView Movement kezdeményezője, Csernátoni Loránd a Lármafa Egyesülettől, Pozsony János Csaba a GAL Sepsi Egyesülettől, aki az őrkői Kőbánya cleanupban vett részt, Farkas Éva és Czegő Tünde a Szentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálattól és Székely Kincső a Tega Rt. részéről. A beszélgetés témája: mit tudunk tenni, hogy kilépjünk ebből a körből, hogy X. eldobja, Y. meg összeszedi.

* A budapesti v. Bagaméri László Ádám a kézdivásárhelyi Gyűjtemények Háza és a sepsiszentgyörgyi Mert Egyesület meghívására szombaton 11 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében és március 1-jén, vasárnap 17 órától Kézdivásárhelyen a Gyűjtemények Házában A Szent Korona és a Boldogasszony népe címmel tart előadást. A belépés ingyenes.

Könyvbemutató

DR. DAVID R. HAWKINS Gyógyulás és felépülés című könyvét dr. Rácz Attila elmegyógyász főorvos ismerteti pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a LibriM Könyvudvarban (Gróf Mikó Imre utca 7. szám). A közismert amerikai pszichiáter betegség- és gyógyítói elmélete szerint az ember többdimenziós teremtmény, akit a leghatásosabban akkor lehet gyógyítani, ha mind a testi és lelki, mind a spirituális oldaláról megközelítjük. A könyv nemcsak elméleti fejtegetések gyűjteménye, hanem olyan gyakorlatias módszert is nyújt, amelyet az olvasó könnyen elsajátíthat és önállóan alkalmazhat egészsége megőrzésére vagy helyreállítására.

ZAKARIÁS ERZSÉBET Képek könyve – Táj- és kultúrtörténet képekben című kötetét pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében mutatják be. A könyvet a szerző és a kiadó jelenlétében Csáki Árpád történész mutatja be, méltatja Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Színház

HAHOTA SZÍNTÁRSULAT. A marosvásárhelyi társulat Megáll az ész! című zenés kabaréját (rendező: Kovács Levente) ma és pénteken 17 és 20 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében játssza. Jegyár: 40 lej.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban február 29-én, szombaton 19 órától Sebastian Marina nem fogadott hívás(ok) című produkcióját adja elő (rendező: Sebastian Marina).

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET színjátszó csoportja február 29-én, szombaton 19 órától a pávai kultúrotthonban bemutatja Molnár Ferenc A doktor úr című háromfelvonásos komédiáját.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi együttes Bálna Béla című produkcióját 4 év fölötti nézőknek szabadelőadásban játssza március 1-jén 18 órától a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. Foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél. Jegyek válthatók a helyszínen az előadás előtt fél órával.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16.30-tól Dolittle – amerikai akció, kalandfilm, vígjáték, magyarul beszélő; 16.45-től A Mancs őrjárat – kanadai animációs kalandfilm, románul beszélő; 18.15-től Az első áruló – olasz–francia–brazil–német dráma, román felirattal; 18.30-tól Richard Jewell balladája – amerikai dráma, román felirattal; 20.45-től Miami Bici – román vígjáték; 21 órától A vágyak szigete – amerikai misztikus, horrorfilm, magyarul beszélő. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Zene

LÁSZLÓ ATTILA ÖNÁLLÓ ESTJE. A kézdivásárhelyi születésű László Attila énekes első erdélyi, Én és a zongorám című turnéja keretében Sepsiszentgyörgyön pénteken 18 órától lép fel az unitárius templomban. Jegyár: 30 lej, kapható az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál naponta 16–18 óráig.

ÚJ BOJTORJÁN-KONCERT. Tizennégy múltam... címmel Pomázi Zoltán, Szula Miklós, Gál István és Tóth András koncertezik Sepsiszentgyörgyön március 21-én, szombaton 19 órától a Székely Mikó Kollégiumban. A jegy ára 30 lej, kapható az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál keddtől péntekig 16–18 óráig.

Tánc

TÁNCHÁZ. Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház előcsarnokában pénteken 22 órától kezdődik a táncház. Házigazdák: Ádám Julcsi és Melles Endre. Muzsikál a Heveder zenekar és a Folker együttes. A belépés ingyenes.

Zenei tehetségkutató fogyatékkal élőknek

A sepsiszentgyörgyi Írisz Házban február 29-én, szombaton 16 órától a United by Music Alapítvány zenei tehetségkutató meghallgatását tartják a Kovászna, Hargita és Brassó megyei fogyatékkal élő, zenében tehetséges fiataloknak. A továbbjutók részt vehetnek a döntőben március 7-én 15 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. A helyi zsűri tagjai: Márk Attila zeneszerző (Sepsiszentgyörgy), Alina Nauncef, a brassói Transilvania Egyetem Zenei Fakultásának dékánja, Filip Ignác Csaba, a brassói Transilvania Egyetem Zenei Fakultásának tanára, Péter Csaba zongoratanár (Csíkszereda), illetve Visky Péter zenész, zenetanár (Kolozsvár), Jakabffy Kristóf csellóművész (Kolozsvár), Szilágyi Mária Erzsébet, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia énekese, Bene Zoltán zenész (Csíkszereda). A sepsiszentgyörgyi meghallgatásra a versenyzők Csíkszeredából, Gyergyószentmiklósról, Brassóból, Sepsiszentgyörgyről, Barótról és Oltszemről érkeznek. A jelentkezők meghallgatása közben Ștefan-Cosmin Lingurar és Borzos Beatrice United by Music-tagok fognak énekelni, illetve a meghallgatás után, amíg a zsűri döntésére várnak, a sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza égisze alatt működő The Lads zenekar szórakoztatja a közönséget. A zenekar mentora Tinca Teddy. Az esemény nyilvános, a szervezők mindenkit várnak.

Jótékonysági előadás

A Czetz János-emlékév – 2020 részeként a csíkszentgyörgyi Székely Góbék – Fehér Zoltán és Vitos Imre, a székely humor nagymesterei – az étfalvazoltáni kultúrotthonban szombaton 19 órától A mü üdőnkben nem így vót című előadásukkal lépnek fel. A humoristák az előadás bevételéből 1848-as szabadságharcosunk, Czetz János tábornok kő mellszobrának és talapzatának elkészítését segítik. Belépő: felnőtteknek 20, gyerekeknek 5 lej.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Zabolán ma 13–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS. A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig lehet aláírni a nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezés támogatására.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 17.30-tól aerobik gyermekeknek, 19 órától kondistep; pénteken 8 órától alakformáló step. Telefon: 0722 243 234.

TÚRA. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya kétnapos hagyományos télutói túrát szervez szombaton és vasárnap a Nagyhagymás-hegységbe. Szállás az Egyes-kő menedékházban. Első nap a Nagyhagymás csúcsa lesz a cél, másnap kirándulás az Öcsém-tetőre. Indulás szombaton a 6.36 órai vonattal a sepsiszentgyörgyi vasútállomásról. Érdeklődni Mester Nagy Ildikónál a 0745 791 109-es telefonszámon.

MUNKÁLATOK. A sepsiszentgyörgyi Közüzemek Rt. megértést és türelmet kér a lakóktól a Sport utcában (a Tavirózsa és Nárcisz utca közötti szakasz) vízvezeték- és szennyvízcsatorna-cserélési munkálatokkal okozandó kellemetlenségekért – útlezárás, gépzaj stb. A munkálatok március 2. és április 5. között zajlanak. Ez idő alatt, kérik, ne parkolják az autókat az úttesten és a járdán.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (telefon: 0267 352 659, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Párok jelentkezhetnek

Arany-, illetve gyémántlakodalmukat ünneplő párok jelentkezését várják Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában. Jelentkezni április 3-áig a hivatal 25-ös irodájában lehet hétfőtől péntekig 9–15 óráig vagy a 0267 316 365-ös és a 0737 433 028-as telefonon.