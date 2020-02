Kevés az iskolai rendelő

A Mikes Kelemen Líceumban is új fogorvosi rendelő várja a diákokat. Fotó: Albert Levente

A megyei fogorvoskamara elnöke szerint a gyermekek ellátására, elsősorban a megelőzésre jóval nagyobb gondot kellene fordítani, a megyei sürgősségi kórházban pedig kötelezően működnie kellene egy sürgősségi fogászati rendelőnek. Sepsiszentgyörgyön ötvenöt fogászati rendelőben több mint hatvan orvos dolgozik, Kézdivásárhelyen tizenkilencen rendelnek, Baróton öten, Kovásznán tízen, Bodzafordulón hatan. Ezenkívül harminc községközpontban működik fogorvosi rendelő, egyik-másik időnként szünetel, mert az orvosok más helyszínt választanak, illetve a gyermeknevelési szabadság miatt többen hosszú időre kiesnek a praxisból. A százharminc háromszéki fogorvos közül csupán tizenheten állnak szerződéses viszonyban a megyei egészségbiztosítási pénztárral.

Lapunk érdeklődésére dr. Antalka Huba, a megyei orvoskamara elnöke elmondta, folyamatosan követik, melyik térségben van nagyobb hiány az ellátásban, és az érintett önkormányzatoknak szakmai segítséget ajánlanak, hogy támogatásukkal beindíthassák a szolgáltatást.

A testület elnöke értékeli, hogy az elmúlt hónapokban a sepsiszentgyörgyi önkormányzat felújította öt megyeközponti iskola fogászati rendelőjét, hármat már sikerült akkreditáltatni, kettő folyamatban van. Antalka doktor szerint ezeknek a rendelőknek a legfőbb feladata a szűrés, jónak tartja, hogy ez a diákok mellett kiterjed az óvodásokra is, mert úgy véli, sok szülő nem kezdi meg elég korán gyermeke fogazatának az ellenőriztetését. A Mikes Kelemen Elméleti Líceumban dr. Szabó Annamária rendel, a Székely Mikó Kollégiumban dr. Vitályos Noémi, az Ady Endre Általános Iskolában dr. Sántha Éva, a Mihai Viteazul Főgimnáziumban dr. Alexandru-Ladislau Todor és a Gödri Ferenc Általános Iskolában dr. Kozma Zoltán fogadja a gyermekeket.

Az évente egyszeri ingyenes szűrővizsgálat minden sepsiszentgyörgyi óvodást és diákot érint, mivel minden óvoda és iskola tartozik egy-egy fogászati rendelőhöz, ezenkívül az önkormányzat a fogászati alapellátást is támogatja – tájékoztatott Sepsiszentgyörgy alpolgármestere. Sztakics Éva elmondta, az önkormányzat tervezi az általános iskolaorvosi rendelők felújítását is. Szerinte olyan egészségügyi ellátórendszert kell kialakítani az oktatási intézményekben, amely egyformán biztosít szolgáltatásokat a helyi és a más településekről származó, Sepsiszentgyörgyön tanuló diákok számára. Ezen a téren előrelépésnek számít, hogy ezentúl azoknak a diákoknak is felírhatnak ingyenes és ártámogatott gyógyszereket az iskolaorvosok, akik nem saját településükön tanulnak, bentlakók, rokonnál vagy albérletben laknak – mondotta.

Jogszabály szerint kétezerötszáz óvodás és iskolás után kell működtetni egy iskolai fogászati rendelőt, ennek a megyeközponti hálózat megfelel, ellenben ezer gyermek után kellene alkalmazni egy iskolaorvost, ezen a téren a megye rosszul áll.