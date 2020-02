Kormányalakítgatás

A liberálisok persze továbbra is az előrehozott választások mellett törnének pálcát – és ezzel nincsenek egyedül –, csakhogy az első kudarcos nekifutamodás annyira megviselte őket, hogy már kormányfőjelöltet sem nevesítettek. Az elnök emberei azt mondták, teljességgel megbíznak benne és alávetik magukat vezetőjük akaratának, azt fogadják el, amit ő kíván. Ha tehát furcsa módon Iohannis bölcs államférfiként egy harmadosztályú, ám törtetésben jeleskedő politikust bízna meg az ország folyó ügyeinek irányításával, ők ezzel teljes mértékben egyetértenének, hiszen céljuk továbbra is az, hogy a parlamenti szavazást követően ne léphessen kenyérbe az új miniszterelnök-jelölt. Az alkotmánybíróság határozata után – miszerint az államfő kormányalakításra ad megbízatást, és nem a minél látványosabb bukás megszervezésére – másképp kell alakítgatniuk az új kormányt, mert az előző, nulladiknak tekinthető próbálkozás után, illetve azután, hogy a taláros testület hét bírája összevonta a szemöldökét, annyi változott, hogy bukási szándékáról a derék jelölt nem beszélhet nyilvánosan, úgy kell tennie, mintha minden sejtjével és idegszálával azt kívánná, hogy parlamenti többséget toborozzon és érvényesítse programját. Színészkednie kell tehát, kicsivel jobban, mint korábban a szabad szájú Orbannak.

Silány, felelőtlen komédia továbbra is. Melynek egyedüli célja a teljes hatalom megszerzése, az ország sorsa, az állampolgárok biztonsága, érdeke, életminősége nem számít. E szabadelvűséghez nehezen köthető játszadozást némiképp beárnyékolták az előre be nem tervezett történések, nevezetesen a koronavírus miatti riadalom, mely időközben egyre nagyobb teret kap e kormánytalan hazában is. S pont ez az állapot nehezíti a fontos intézkedések gyors meghozatalát is, hiszen az ügyvivő kabinet hatásköre igen korlátozott. E cirkuszi jelenetek forgatókönyvírói nem számoltak a koronavírus okozta váratlan fordulattal, s ez bizony tovább bonyolíthatja a helyzetet. Ilyen körülmények között a szociáldemokraták kitartanak egy technokrata kormány mellett, a Mentsétek meg Romániát Szövetség tagjai Cioloș nevét skandálják, legjózanabbak talán Kelemen Hunorék, akik azt mondják, ilyen körülmények között felelősségre vonható politikai kormányra van szükség, nem „csúszómászó” kabinetre.

Iohannis aztán gondolt egy merészet és nagyot, este megnevezte kormányfőjelöltjét: Florin Cîţu pénzügyminiszter. Államférfihoz méltatlan döntés, jelöltjét, ha engedik bukni, biztosan bukik. A cirkusz folytatódik.