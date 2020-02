Jelezzék a hibát a hivatalnak

A felhasználónév és kulcsszó segítségével be tudnak lépni az egyéni kezelési felületre, itt viszont eddig nem tapasztalt hibába botlanak, amikor a fizetési kötelezettségeket szeretnék megtekinteni. Az adatsor helyén megjelenő hibaüzenet szerint „Sepsiszentgyörgy intézmény informatikai rendszere jelenleg nem elérhető”. Lapunk megkeresésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta: már több panasz is érkezett a hivatalhoz ebben a tárgyban. A fennakadás egyik okát már azonosították, az idézett üzenet olyan esetben jelenik meg, ha az illetőnek több, még rendezetlen kifizetési kötelezettsége is van az adókon kívül, illetékek vagy bírságok.

A megoldás ebben az esetben, hogy jelezzék a hibát a taxeimpozitelocale@sepsi.ro címen, hogy az adóhivatal munkatársai össze tudják vonni ezeket a kötelezettségeket. Tóth-Birtan Csaba hozzátette: előfordulhat, hogy a hiba oka nem az említett, így arra biztatnak mindenkit, aki érintett, hogy írjon az említett e-mail-címre. A panaszokat rövid időn belül megvizsgálják, és válasszal is szolgálnak, hogy mi a teendő. (ndi)