Felújítják az ivóvíz- és szennyvízhálózatot a Sport utca Tavirózsa és Nárcisz utca közötti szakaszán, a jövő héten kezdődő felújítás idején a környéken lakók egyebek mellett útlezárásra is számíthatnak. A munkálatokat kivitelező Közüzemek Rt. erről felhívásban is tájékoztatta az érintetteket, a szükséges beavatkozást egy hónap alatt végzik el.

A vezetékcsere kapcsán lapunk megkeresésére Kozsokár Attila igazgató kifejtette, az önkormányzat pályázata révén aszfaltoznak és az esővízelvezetés is megújul a Sport utcában. Az egyeztetések során kiderült, a csatorna- és ivóvízhálózat is elavult. Mivel az előző évtizedekben nem végeztek korszerűsítést ezen a szakaszon, az útburkolat leterítését megelőzően új vezetékeket fektetnek le. A Közüzemek Rt. igazgatója elmondta, a rendőrséggel is egyeztettek a munkálatokról, hiszen útlezárásra lesz szükség. A vezetékcserét egyébként annyi idő alatt kell elvégezniük, mint az aszfaltozást, legtöbb két hónapot dolgozhatnak – tette hozzá. A munkaerőt, gépeket, szükséges anyagokat a társaság biztosítja, Kozsokár Attila szerint ez előnyösebb megoldás, mint kiszerződni a munkát, kértek ugyan árajánlatot is, ám horribilis összeget jelöltek meg – tette hozzá.

A felújítás idején – március 2. és április 5. között – az ott lakóknak máshol kell majd parkolniuk, a korszerűsítés kellemetlenséggel, felfordulással is jár – ismerte el az igazgató, ám amennyiben kicserélik a vezetékeket, a következő évtizedekben nem lesz gond velük.