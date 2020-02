Harag György-emlékév indul

Az idén induló összművészeti rendezvénysorozaton megidézik a kiváló erdélyi színházi rendező életét és színháztörténeti jelentőségű munkásságát – hangsúlyozta Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára az emlékévet bemutató szerdai budapesti sajtótájékoztatón. A programsorozat keretében az egész életművet feltáró vándorkiállítást és diákszínjátszó-szemlét szerveznek. Az MMA Kiadó gondozásában tavasszal két kötet is megjelenik Harag György életéről és munkásságáról, de dokumentumfilm is készül a színházi élet meghatározó alakjáról – tette hozzá a főtitkár. A vándorkiállítás, mely több mint 40 tablón, mintegy 200 fotón keresztül mutatja be a rendező életművét, hét helyszínen lesz látható.