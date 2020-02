Először csak viccelődtek vele, hogy a járvány Kínából indult, így ázsiai származású lévén biztosan hordozza a vírust, majd a poénkodás egyre inkább eldurvult. A szemtanúk azt állították, hogy a szurkolók leköpték, lökdösni kezdték a fiatalt, végül kipenderítették a metrószerelvényből. Az incidens a Rapid és a Turris közötti rangadó előtt történt, a szurkolók vélhetően a meccsre tartottak. (Antena1/Főtér)

MEGETTÉK A KUTYÁJÁT? A rendőrség azzal gyanúsít több vietnami vendégmunkást, hogy ellopták a gyalui Bánffy-kastély őrének a kutyáját, majd feldarabolták és egy részét elfogyasztották. A Ziarulclujean.ro szerint az eltűnt kutya keresésére induló őr vérnyomokat talált a vendégmunkások közeli szálláshelye mellett, majd a rendőrséghez fordult, amely megtalálta az állat feltételezett maradványait egy hűtőszekrényben. A vietnami vendégmunkásokat a Puiul Regal nevű húsfeldolgozó – a KFC helyi beszállítója – alkalmazta, s a portál szerint ötvenen dolgoznak a cégnél. Vietnamban a kutyahús fogyasztása természetes, egyes források szerint évente ötmillió kutyát ölnek le étkezési célokra, Romániában azonban ez bűncselekménynek számít. (Ziarulclujean.ro/Főtér)

GYAKORLATI TANÁCSOK AZ ISKOLAI BÁNTALMAZÁSOK MEGELŐZÉSÉRE. Szerda este Kolozsváron a Vallásszabadság Házában a PsihoProEdu Egyesület bemutatta Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése címmel frissen megjelent kiadványát. Amint a könyvbemutató közönsége is bizonyította, a bully­ing nagyon sok fiatalt érint. Az elmúlt években a kolozsvári magyar iskolákban készítettek egy átfogó kutatást az 5–8. osztályos diákok között, melyből kiderült, hogy a jelenség létezik, sőt, nagyon erőteljesen jelen van (a diákok 48 százaléka volt már áldozat, 38 százaléka elkövető, miközben mindössze csak 14 százalék jelezte, hogy ha ilyet tapasztal, akkor szól a felnőtteknek), és a tanároknak nincsenek valódi eszközeik a helyzettel szembenézni, azt kezelni. A kiadvány erre az igényre született válaszként, erénye, hogy tömören, közérthetően mutat be olyan gyakorlatokat és tevékenységeket, amelyeket a pedagógusok egyedül is alkalmazni tudnak konkrét helyzetekben, hogy megelőzhessék a gyermekek közti bántalmazást az iskolában. (Transindex)