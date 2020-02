Az utca hangja

BABOS ZOLTÁN, Sepsiszentgyörgy. A Keleti-Kárpátok Múzeuma mögött van egy kis parkoló. Két vízakna is található ott, amelyek egy-egy elég vékony fémlemezzel vannak lefödve. Ezek a gépkocsik súlya alatt behajlottak, s pár hónapja két fenyőággal letakarták. Valaki azonban így is belesüllyedhetett, mert ahelyett, hogy az aknatetőt megjavítsák, előbb húzták a gallyakat. Mocsok munka...

GYÖRGY ÁRON, Sepsiszentgyörgy. Olvasom a Háromszékben, hogy a városi önkormányzat megtiltaná a petárdák árusítását és használatát, de a helyi rendőrség negatívan véleményezte a határozattervezetet, mert a jelenlegi törvények értelmében nem tartozik a hatáskörükbe ez a kérdés. Nesze neked, önkormányzat! Úgy látszik, a máshol élőket és a máshonnan idehelyezetteket nem zavarja a pufogtatás (ezért nem lépnek fel ellene), de minket, helybelieket nagyon. Elém is ledobtak egy petárdát az egyik iskolai bentlakás ablakából, és azt az ijedtséget és dühöt, amit éreztem, nem kívánom senkinek. De az sem éppen kellemes, amikor a téli vagy más ünnepek táján az ember ablaka alatt erős dobveréssel járnak olyan, szintén nem idevaló „hagyományőrzők”, akik inkább a bevétel, mint az itt nem honos népszokások fenntartása miatt járják az utcákat, és hívatlanul is rányitják az ajtót az emberekre. Ez is környezetszennyezés, ami ellen magam is küzdök – van állami fényképes igazolványom, ami feljogosít rá –, de nem sok sikerrel. A minap felszólítottam egy drága gépkocsi tulajdonosát, hogy ne ürítse a hamutárcáját az úttestre, mire jól leteremtett a járókelők előtt. Ide süllyedtünk, sajnos.

SOÓS ETELKA, Sepsiszentgyörgy. Február 21-én, pénteken egy kis élelmiszerüzletben vásároltam valami kolbászt, amelyről csak a munkahelyemen vettem észre, hogy 19-én lejárt. A főnökömmel együtt azon nyomban telefonáltunk a fogyasztóvédelmi hivatalhoz, de nagyon csúnyán beszéltek velünk. Másnap visszamentem az üzletbe, ugyanazt a kolbászt kaptam, de hétfőn már nem volt belőle, és az eladó – aki nem ugyanaz volt, mint a múlt héten – nem is tudott semmit róla. Ennek ellenére február 24-én, hétfőn felmentem a fogyasztóvédőkhöz panaszt tenni, de roppant pökhendien viselkedtek: elém löktek egy papírt, és folyton azt kérdezték, hogy milyen kártérítést kérek. Hát én azt vártam el, hogy tegyenek valamit, ne kerüljenek az emberek kórházba egy lejárt élelmiszer miatt. De úgy látszik, itt is olyan maffia van, mint Caracalban. Nem tudom, mit tegyek, hívjam ki a bukaresti fogyasztóvédőket vagy a Pro tévét, B1 tévét?