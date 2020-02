Lejárt a gyenge tél is

Meglehetősen gyenge tél volt az idén, a magas hőmérsékletek és a kevés csapadék miatt a szabadtéri sportolás lehetőségei is beszűkültek. Ennek ellenére a kisebbik sugásfürdői sípálya még a következő napokban üzemel, az Aréna melletti födött jégpálya pedig a tervek szerint április végéig fogadja a korcsolyázókat.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat tulajdonában levő szabadidős létesítményeket működtető Sepsi Rekreatív Rt. igazgatója, Bodor Loránd elmondta: a főtéri korcsolyapálya 2019. december 13-án nyílt meg és 2020. február 23-án zárt be. Ezalatt 9140 jegyet adtak el, a legtöbbet – 5855-öt – gyermekeknek. Teljes árú (felnőtt) jegyet 2175-en váltottak, nagycsaládos jegyet 619-en, csoportos jegyet pedig 491-en, utóbbiak főként vidéki iskolák diákjai voltak.

A sugásfürdői síközpont január 3-án nyitott, és valószínűleg jövő héten zár. Ez a pár hét sem volt teljes értékű: mivel a természetes hóréteg vastagsága egész télen nem haladta meg a tíz centimétert, és a hógyártáshoz szükséges mínusz öt Celsius-fok alá is ritkán süllyedt a hőmérséklet, csak a kisebbik pálya működött folyamatosan, a nagyobbiknak csupán az alsó részét tudták megnyitni, azt is késve és kihagyásokkal, ha túlságosan felmelegedett az idő. Ennek ellenére 7820 jegyet adtak el, 5800-at januárban, a többit februárban. Itt már többségben voltak a felnőttek, akik 4240 jegyet váltottak, míg a nagyobb gyermekek és nyugdíjasok 3580-at. A 130 centiméternél alacsonyabb gyermekek ingyen sízhettek, elég sokan voltak, vakációban és hétköznap délutánonként több csoport is tanulgatta a havon való kanyarodást.