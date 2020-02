A napirend megtárgyalása után felszólaló képviselő nehezményezte, hogy január 17-én iktatott beadványára – melyben arra a kérdésére kért írásbeli választ, hogy a román közösség egy jelöltje kaphat-e post mortem Pro Urbe díjat, akárcsak Albert Álmos, a város korábbi polgármestere, vagy nyújtsanak be más nevezést – mai napig sem kapott választ. Antal Árpád kifejtette, a városháza betartja a törvényeket, így a harmincnapos válaszadási határidő kötelezettségét is, a beadványban feltett kérdésre azonban ő sem tudna jelenleg válaszolni, lévén, hogy a Pro Urbe díjra javasoló bizottság még nem ülésezett. Bár, tette hozzá, ezt írásos válaszban kellett volna közölnie a városháza illetékesének, hogy ez nem történt meg, azért elnézést kért a képviselőtől. Elmondta ugyanakkor, az, hogy Albert Álmos elhunyta után megkapta a Pro Urbe díjat, magától értetődő, hiszen 16 éven át vezette a várost, aztán még négy esztendeig a román parlament felsőházában képviselte a magyarságot. Pârvan Rodicának nem akar elutasító választ adni a post mortem díjadással kapcsolatban, felvetését a jelölő bizottságban megtárgyalják, a döntésről pedig majd tájékoztatják őt – jelentette ki.

A szociáldemokrata képviselő egy másik beadványában arra kért választ, miért szorítják ki a román előadókat a városünnepen a központból, illetve azt is felvetette, a helyi tanács román frakciójának miért nincs képviselője a városünnepet szervező grémiumban. Mint ismert, néhány éve a Szent György téri színpadot – amellyel a nem könnyűzenei műfajokat előadó művészek, csoportok lépnek fel – átköltöztették a Plugor Sándor Művészeti Líceum udvarára, ez azonban a románság körében elégedetlenséget váltott ki, úgy vélték, új helyén a színpad túlságosan eldugott, áthelyezésével valójában a városvezetés azt akarta elérni, hogy a román népzenei előadók, iskolás csoportok kiszoruljanak a központból. Ezt többször szóvá is tették, mostani beadványában pedig Pârvan képviselő megindokolta, szerinte miért kellene visszaköltöztetni a második színpadot a Sugás Áruház előtti térre.

Felvetéseire válaszolva Antal Árpád kijelentette, a városünnepet szakemberek, művelődési intézmények vezetői szervezik, abban sem az RMDSZ-nek, sem az Erdélyi Magyar Néppártnak (a két liberális és két szociáldemokrata tanácstag mellett e két alakulat választottjai vannak még a képviselő-testületben – szerk. megj.) nincs képviselője, nem is tartja jónak azt, hogy politikai alapon szóljanak bele a szervezésbe. De a románság óhaja mindig meghallgatásra talált, az idei városünnepen fellép például a Delia nevű énekesnő, aki nagyon népszerű a román fiatalok körében. Ami a fellépőhelyek megosztását illeti, nincs román színpad, mint ahogy nincs magyar színpad sem, hogy melyik előadó hol lép fel, az – a város kulturális politikája értelmében – a zenei műfajtól függ, abba meg ne menjünk bele, hogy a városünnepen milyen arányban lépnek fel magyar, román és a nemzetközi előadók, a román együttesek ugyanis túlsúlyban vannak a város nemzetiségi összetételét figyelembe véve – mondta a polgármester.

A válasszal elégedetlen szociáldemokrata képviselő azonban folytatta: csak az lesz a vége, hogy nem ott lépünk fel, ahol kellene, eldugnak bennünket a művészeti iskola kertjébe, ahová nem megy senki, vagy a múzeum kertjébe, ahová szintén nem jár senki, zsörtölődött, és végül fenyegetést is megfogalmazott: a Pro Urbe díjnál való mellőzöttségük és az elköltöztetett színpad miatt az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (ODT) fordul, és – választási év lévén – valaki, aki nem szeretné, még nagy bajba kerülhet, mondta.

A csörte Antal Árpád válaszával zárult: a polgármester tájékoztatta a képviselőt, hogy a Kultúrkert igenis nagyon értékelt helyszíne a Szent György Napoknak, sok városlakó számára éppenséggel a legkedveltebb. Ami az ODT-nél történő feljelentést illeti, arra a kivizsgálásra ő is jegyet vált, tette hozzá. A Szent György téri színpad elköltöztetése egy olyan döntés, amelyet pár éve hoztak meg, és mint minden változás, egyesek tetszését elnyeri, másokét nem, de az idők során megfogalmazódó új igényeket is ki kell elégíteni – mondta. Nyilván, nem akármilyen igényt, például épp a tegnapi sajtótájékoztatóján az egyik román újságíró felvetette, a román népi viselet ünnepét be kellene építeni a Szent György Napok műsorába. A népi viseletek ünnepét akármelyik hétvégén meg lehet szervezni, és arra meg lehet hívni a 18 romániai nemzeti kisebbséget, hogy mutassák be saját jellegzetes viseletüket, de a városünnepet nem szabad elpolitizálni – jelentette ki a polgármester. Egyesek előállnak mindenféle ötletekkel, és ha nem tudják megvalósítani, máris diszkriminációt kiáltanak – zárta a vitát Antal Árpád.