A múlt héten tartották az Esély Egyesület és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat partnerségében működő Ringató – Biztos Kezdet Gyerekház elnevezésű program negyedik születésnapját az őrkői Néri Szent Fülöp Multifunkcionális Központban, melyre nemcsak azokat a gyerekeket és szüleiket várták, akik most járnak a Ringatóba, hanem azokat is, akik már óvodások vagy akár előkészítő osztályosok lettek, mióta a program elindult. Az elmúlt négy év sikereiről és kudarcairól Tókos Judit szociális munkás, programkoordinátor számolt be lapunknak.