Hibáztak a Diamond Princess karanténjával

Omagari elismerte, hogy nem volt tökéletes, ahogy az óceánjárón kialakult helyzetet kezelték. Elsősorban azzal volt a gond, hogy engedték a koronavírus-fertőzés megjelenése után tovább dolgozni a hajó személyzetét, hogy a hajó működőképes maradjon. Ezzel viszont szinte megállíthatatlanul terjedt a hajón a vírus – 705 fertőzöttel egy ideig a legnagyobb Kínán kívüli gócpontnak számított a Diamond Princess. A hajót Jokohama kikötője mellett helyezték karantén alá, ám mivel a fertőzötteket nem szigetelték el idejében, az utasokat kiszolgáló személyzet továbbfertőzte a hajó utasait. Köztük van az első magyar koronavírus-fertőzött is, a hajón dolgozó magyar férfi. A hajón dolgozó 1045 fős személyzetből legalább 150-en fertőződtek meg, míg a 3700 utasból 555-en kapták el a fertőzést. A japán kormány karanténintézkedését korábban is élesen bírálták, ezek a vádak bizonyultak most igaznak azzal, hogy egy magas rangú japán tisztviselő is elismerte, hibásan kezelték a helyzetet. (index.hu)