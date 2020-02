VIRÁGZIK A VÉDŐESZKÖZBIZNISZ. Öt-hatmillió egészségügyi maszk és 25 tonna fertőtlenítőszer érkezik a jövő héten – jelentette be tegnap az Unifarm állami vállalat igazgatója. Adrian Ionel azt mondta, az Unifarm két szerződést kötött egészségügyi maszkok, illetve fertőtlenítőszerek vásárlására.

A napokban megtörténik a kifizetés, és várhatóan jövő hét végére megkapják az „öt- vagy hatmillió” maszkot, valamint a négy típusú, összesen 25 tonna fertőtlenítőszert. Emellett különféle védőruhák, intubációs segédeszközök és más felszerelések beszerzése is folyamatban van – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy az Unifarm termékkészletét folyamatosan kiegészítik. Az egészségügyi védőeszközöket forgalmazó vállalatok jelentős mértékben emelték az elmúlt napokban az országszerte hiánycikknek számító orvosi maszkok árát. Míg egy hónappal ezelőtt 50 darab orvosi maszk mintegy 25 lejbe került, néhány napja az ugyanolyan kiszerelésű termék csaknem 500 lejért vásárolható meg online. (Agerpres/Maszol)

PÉNZMOSÁS ROMÁNIAI BANKOKBAN? A jegybank (BNR) felügyeleti bizottságának elnöke, Nicolae Cinteză bejelentette: „furcsa tranzakcióban” érintett bankoknál vizsgálódnak, és a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) büntetőeljárást is indított. A vizsgált 16–17 bank közül legalább az egyikről elmondható, hogy szerepet vállalt külföldi személyek romániai pénzmosásában. A jegybank többször fejezte ki aggodalmát amiatt, hogy egyes számlákra hatalmas pénzösszegek érkeznek külföldről, több figyelmeztetést is küldtek az érintetteknek, de ennek egyelőre semmilyen eredménye nem lett. A szakember szerint rengeteg számlaszám köthető egyetlen településhez, a Giurgiu megyei Ghimpaţi községhez, ahová cégek hosszú sorát jegyezték be, és ugyanaz az ügyvéd képviseli mindegyiket. Az úgynevezett cégvezetőket ukrán és orosz személyek segítették, amikor számlát nyitottak, majd ezekre a számlákra elkezdett ömleni a pénz külföldről. (Főtér)

NEONÁCI SZOBORGYALÁZÁS. Neonácik rongálták meg az Európai Unió alapító atyáinak szoborcsoportját Bukarestben. A tettesek neonáci és antiszemita jelképeket, valamint feliratokat festettek az alkotásokra. A 12 bronz mellszoborból álló kompozíciót 2006-ban avatták fel a Mihály király parkban. (Kolozsvári rádió)