Engedélyezett játszóterek Sepsiszentgyörgyön

A köztéri játszóterek működését országos szinten törvények szabályozzák, ezek azonban nem egyértelműek, és az engedélyeztetésük folyamata sem pontosan rögzített – ezért fordulhatott elő, hogy Sepsiszentgyörgy kapott már büntetést is a megyei fogyasztóvédelmi hivataltól, melyek miatt pereskedésre is sor került. A városvezetés most úgy döntött: ha nincs egységes, a közterületi játszóterek szervezését és működését előíró országos jogszabály, hát a város alkot egyet magának.

Az erre vonatkozó tanácshatározat-tervezetet bemutató Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a csütörtöki képviselő-testületi ülésen elmondta: a terítéken levő tervezet szabályozza a közterületi játszóterek engedélyeztetési folyamatát, rögzíti működési szabályzatukat, illetve azok nem rendeltetésszerű használata esetére bírságok kiszabását teszi lehetővé. Így például háziállatok játszótereken való sétáltatásáért a gazdi 500–1000 lejes büntetésre számíthat, de az e helyeken történő szemetelésért, ivászatért, hangoskodásért vagy a játékszerek felgyújtásáért, bárminemű megrongálásáért már 1000–2000 lejes bírság is kiróható. Az alpolgármester hozzátette, a határozat elfogadásával a város gondozásában levő játszóterek jogi szempontból rendben lesznek, a tanintézményekben található vagy az esetleges magánbefektetéssel létesülő közterületi játszóterek azonban engedélyezési kötelezettség alá esnek.

Szabályok gyártásában nagyon jók vagyunk, végrehajtásuk ellenőrzésében azonban kevésbé – kezdte hozzászólását Rodica Pârvan szociáldemokrata képviselő, aki szóvá tette, hogy a városi játszóterek dél­előttönként az iskolákból ellógott diákok menedékhelyei, akik nem elég, hogy rongálnak és egész nap ordítoznak, hanem még illemhelynek is használják a játszóterek bizonyos elemeit. De a hajléktalanszálló lakói közül is sokan a játszótereken esznek-isznak, szemetüket is maguk után hagyják. Mások meg kutyáikat sétáltatják ott, a Tega hiába tett ki zacskót az ürülék összegyűjtésére, nem használják azokat. A diákokat azért nem lehet megbüntetni, mert kiskorúak, a hajléktalanokat, mert pénztelenek, hát hogy lehet elérni, hogy a napirendre került szabályozásnak érvényt is szerezzenek? – kérdezte a képviselő.

A gondok onnan származnak, hogy a gyerekeket otthon és legfőképp az iskolában kellene a civilizált életmódra nevelni, de ez nem minden esetben történik meg – vezette fel válaszát Antal Árpád polgármester. Olyan jelenségek a képviselő által felsoroltak, amelyeket a rendfenntartó szerveknek kellene megvizsgálniuk, de a helyi rendőrség lehetőségei behatároltak, az állami rendőrség meg egyre kevésbé van jelen a közösség életében – fejtette ki a polgármester, hozzátéve: ebben a helyzetben a polgárok felelőssége megnövekszik. A nyugati államok és köztünk annyi a különbség, hogy ha ott valaki nem a kijelölt helyre önti szemetét, szomszédja az első, aki feljelenti, nálunk a polgári öntudat azonban még nem eléggé fejlett. Ha a civil társadalom nem segít az ilyen helyzetek megoldásában, oda jutunk, hogy minden utcasarokra, minden lépcsőház bejáratához térfigyelő kamerát kell felszerelni, és nem hiszem, hogy ilyen várost szeretnénk magunknak – mondta a polgármester, zárszóként ismételten felhíva a figyelmet a gyerekek otthoni és iskolai nevelésének fontosságára.