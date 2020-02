Fizetik a kényszerszabadságot

Előző írásunk

A köztéri játszóterek működését országos szinten törvények szabályozzák, ezek azonban nem egyértelműek, és az engedélyeztetésük folyamata sem pontosan rögzített – ezért fordulhatott elő, hogy Sepsiszentgyörgy kapott már büntetést is a megyei fogyasztóvédelmi hivataltól, melyek miatt pereskedésre is sor került. A városvezetés most úgy döntött: ha nincs egységes, a közterületi játszóterek szervezését és működését előíró országos jogszabály, hát a város alkot egyet magának.