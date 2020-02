Aggodalmának adott hangot az őstermelők és kézművesek vásárán részt vevő néhány árus amiatt, hogy a köztisztasági vállalat idéntől nyílt versenytárgyalással ítéli oda az asztalokat. A Tega Rt. vezetősége lapunk megkeresésére azzal indokolta a döntést: a megnövekedett érdeklődés nyomán vezették be a módszert, amivel minden árusnak meg akarják adni a lehetőséget arra, hogy részt vehessen a vásáron.

Máthé László, a Tega igazgatója szerint a vita azért indult el, mert egyes árusok igazságtalannak tartották, hogy ezentúl háromhavonta licitálniuk kell, ha asztalt szeretnének bérelni a minden hónap első hétvégéjén megszervezett vásárokon. A Tega vezetőjének elmondása szerint az egyik érv az volt, hogy a vállalat tisztességtelenül jár el azokkal szemben, akik állandó résztvevői voltak a vásároknak.

Máthé László szerint ez az érv nem állja meg a helyét, ugyanis a bírálók között olyanok is vannak, akik csak időközönként jönnek, emellett a döntést nem szubjektív elvek mentén hozták meg. Egyszerűen az történt, hogy az évek során megnövekedett az igény, a vállalat pedig mindössze 51 asztalt tud biztosítani. Az is kiderült, hogy az a szabály, mely szerint a bérlet egy évre érvényes, a megnövekedett kereslet miatt nem alkalmazható, többen – akik csak pár alkalommal tudják a termékeiket kínálni – kifogásolták, hogy így kiszorulnak a vásárról. Amíg nem volt jelentősebb igény, a rendelkezésre álló helyek elegendőnek bizonyultak, de mostanra már változtatni kellett a játékszabályokon – fogalmazott az igazgató. Az asztalok nyílt versenytárgyalásos odaítélésével megszűnik az a támadási felület is, ami alapján egyes hatóságok azzal vádolhatták volna a vállalatot, hogy nem biztosít egyenlő esélyt a jelentkezők számára – mutatott rá Máthé László.

Az első versenytárgyalásra február 11-én kerítettek sort, a következőt pedig júniusban szervezik. Az asztalok, standok kikiáltási ára 30 lej napjára, és ötlejenként lehet licitálni, amennyiben több pályázó verseng ugyanazért az asztalért. Máthé László szerint a legutóbbi alkalommal volt olyan asztal, amelyre nem került több jelentkező, 13-at a kikiáltási áron kaptak meg, a legmagasabb bérleti díjat 75 lejig tornázták fel a versengő árusok. Az elkövetkező három hónapban 37 asztalnál őstermelők és kézművesek kínálják portékáikat, mellettük nyolc könyvárustól, egy hentestől, illetve öt kürtőskalácssütőtől lehet vásárolni. Az első vásárra március 7–8-án, a másodikra április 4–5-én, míg a harmadikra május 9–10-én kerül sor a megszokott helyszínen, a város főterének a Székely Mikó Kollégium és a Tamási Áron Színház előtti részén.

Az igazgató azt is elmondta, azt a többletösszeget, amely a versenytárgyalás nyomán befolyik, az asztalok, standok karbantartására fordítják.