Új kormány régi névsorral

A parlament elé beterjesztett új kormány névsorában csak a miniszterelnöki és a pénzügyminiszteri poszton van változás: ez utóbbi tárca élére Lucian Heiuș liberális parlamenti képviselőt jelölték, Ludovic Orban ügyvivő kormányfő neve pedig nem szerepel a listán. A törvényhozásnak megküldött új kormányprogram sem sokban különbözik az Orban-kabinet programjától: csak a közlekedési, egészségügyi és munkaügyi tárca prioritásait igazították ki.

A tavaly ősszel ellenzékbe került, de továbbra is a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező Szociáldemokrata Párt (SZDP) a gyakorlatilag változatlan kormánynévsor láttán úgy értékelte: az NLP-nek továbbra is az év végén esedékes parlamenti választások előrehozása az egyedüli „országprojektje”, és semmibe veszi Románia valós problémáit.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is úgy vélekedett: az NLP valószínűleg továbbra is azt szeretné, hogy a kormánynévsort elutasítsa a parlament, hiszen nem egyeztettek róla a potenciális parlamenti partnerekkel. De az is előfordulhat, hogy az SZDP megszavazza a Cîțu-kormányt, és akkor ez a kabinet vezeti majd az országot az őszi választásokig – tette hozzá az RMDSZ elnöke.

Az államfő akkor oszlathatja fel a parlamentet, ha 60 napon belül két egymást követő kormányalakítási kísérlet meghiúsul.

„Az NLP ismertette a kormánynévsort. Következtetés: ezt a kormányt arra találták ki, hogy bukjon meg. (...) Nem lehet olyan miniszterjelöltekkel előállni, akiknek a többsége korábban negatív véleményezést kapott a parlamenti szakbizottságokban” – írja Călin Popescu-Tăricea­nu, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének elnöke is egy tegnapi Facebook-bejegyzésben.

Florin Cîțu azt mondta: jövő héten akar egyeztetni a parlamenti pártokkal az új kormány beiktatásához szükséges többség kialakítása érdekében. A miniszterelnök-jelölt kifejezte reményét, hogy az SZDP – amelynek baloldali szövetségeseivel együtt többsége van a házbizottságban – nem fogja időhúzással hátráltatni a kormányalakítás folyamatát.

A parlament házbizottságának a kormánynévsor és az új kormányprogram beterjesztésétől számított 15 napon belül kell kitűznie a miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatását és az új kormány beiktatását célzó bizalmi szavazás napját.