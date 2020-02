A patriarchátus a járványhelyzetben alkalmazandó egészségügyi és lelki intézkedésekről kiadott csütörtöki közleményében megnyugtatja a híveket, hogy a templomi szentképeket rendszeresen fertőtlenítik. „Akik ebben az időszakban megbetegedéstől tartanak, ideiglenesen elkerülhetik a templomi ikonok csókolgatását, viszont bátran csókolhatják a saját otthonukban lévő ikonokat” – olvasható a közleményben. Csütörtökön hasonló felhívást tett közzé a bukaresti római katolikus érsekség is. Ebben azt tanácsolja 70 év feletti, illetve krónikus betegségekben szenvedő, gyenge egészségi állapotú, magukon megfázásos tüneteket észlelő híveinek, hogy ne menjenek templomba. Aki mégis elmegy, ne fogjon kezet, amikor a szentmise során elhangzik a felhívás, hogy „a béke jelével köszöntsék egymást. (MTI)

SOKAN ELVESZÍTETTÉK A SZOCIÁLIS SEGÉLYT. Több mint húszezer olyan személytől vonták meg a szociális segélyt, aki tudna ugyan dolgozni, de mivel az állam eltartotta, inkább megelégedett ezzel a pénzzel. A hírt Florin Roman, a Nemzeti Liberális Párt (NLP) parlamenti frakcióvezetője jelentette be, miután az erre vonatkozó törvénymódosítást tavaly éppen ő terjesztette be. A munkaügyi minisztérium adatai szerint eddig 21 193 olyan személyt azonosítottak, aki ugyan munkaképes, de kényelmesebbnek tartotta az állami segélyt a munka helyett. A statisztika szerint három hónap alatt 235 ezerről 166 ezerre csökkent a munkaképes, szociális ellátásban részesülők száma – ez a csökkenés azokat is tartalmazza, akik közben munkát találtak, de azokat is, akik egymás után kétszer nem jelentek meg a munkaügyi tárca által szervezett állásbörzéken. (Főtér)

DRAGNEÁT MEGOPERÁLTÁK. Kisteherautó javítása közben egy sarokcsiszolóval elvágta a kezét Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt egykori elnöke a rahovai börtönben. A vágás olyan súlyos volt, hogy műtét követte, de már túl van rajta, és az állapota stabil. Liviu Dragnea jelenleg a 3 év 6 hónapos börtönbüntetését tölti a nevezett intézményben, ahonnan az ügyvédjei segítségével mihamarabb ki szeretne jutni, s állítólag olyan jól viselkedik, hogy pár héttel ezelőtt egy napra ki is engedték a börtönből. (Mediafax/Transindex)