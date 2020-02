Kovásznán és Barátoson is újráznának a polgármesterek

Barátoson az új közösségi házban tartották a gyűlést. Tánczos Szabolcs vetített képes előadásban mutatta be mandátuma eddigi megvalósításait. Tamás Sándor megfogalmazása szerint Barátos nem nagy község, de Háromszék legdinamikusabban fejlődő települése, az utóbbi három évben olyan fejlődés volt itt tapasztalható, ami máshol nem valósult meg. Az elnök a terveket is ismertette, egyebek mellett a Barátos–Orbaitelek, Szörcse–Zabola útszakasz korszerűsítését. Igaz, ehhez Zabolának is hozzá kell járulnia, ugyanis egy 1,3 kilométeres szakasz „zabolai feladat” lesz – mondta. A barátosi eredményeket Kis József is méltatta, majd a felszólalások után a jelenlévők egyhangú kézfelemeléssel szavaztak bizalmat Tánczosnak.

Kovásznán a városi mű­velődési házban került sor a bővített választmányi ülésre. Gyerő József tevékenységének értékelésében kudarcokról és sikerekről számolt be, előbbiek között főként a bürokrácia miatti késéseket említette. A jövőképről szólva kiemelte: Kovászna egy dinamikus közösség, sok munka kell ahhoz, hogy a polgárok is érezhessék az eredményeket. Munkatársi köréről elmondta: az alpolgármester, a tanácsosok komoly alappal rendelkeznek, tudásuk is megvan a munka végzéséhez. A leendő alpolgármester személye nem kétséges, továbbra is Jeszenovics Károllyal szeretne együttműködni – emelte ki.

Tamás Sándor felelevenítette, négy évvel ezelőtt nehéz volt meggyőzni Gyerőt, hogy vállalja a polgármesterséget, de bizonyította rátermettségét. Gyerő támogatottságát az RMDSZ által megrendelt, a választói opciókat kutató közvélemény-felmérés eredményeinek bemutatásával is hangsúlyozta. Kis József a Kovásznán tapasztalható jó magyar–román kapcsolatokat emelte ki.

A kézfelemeléses szavazás után Gyerő József kijelentette: „tartogatnak ugyan meglepetéseket az évek, de állunk elébe”.