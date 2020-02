Nyertes kémikusok

Következő írásunk

Amikor valamilyen veszedelem közeledtével a hatóságok kijelentik, hogy urai a helyzetnek és riadalomra semmi ok, abban a szempercben kitör a pánik. Ez történik most is, minden vírusok koronázatlan királya, a koronavírus támadásakor. Úgy félünk ettől a Kínából származó vírustól, mint a sárga veszedelemtől.