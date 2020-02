Csak semmi pánik!

Amikor valamilyen veszedelem közeledtével a hatóságok kijelentik, hogy urai a helyzetnek és riadalomra semmi ok, abban a szempercben kitör a pánik. Ez történik most is, minden vírusok koronázatlan királya, a koronavírus támadásakor. Úgy félünk ettől a Kínából származó vírustól, mint a sárga veszedelemtől.

Nem létező kormányunk harcol bőszen a járvány terjedése ellen, de kevés eséllyel, mert Olaszországban tartózkodó vendégmunkásaink ezt tudják a legkönnyebben ajándékba hazahozni. És ennek a vírusnak, mint a nótabeli szőke asszonynak, bizony olykor halálos a csókja.

De legyünk optimisták. Mert ugyebár milyen jó, hogy ehhez a COVID19-esnek csúfolt vírushoz mindenki ért, és legjobban a politikusok. Jó Orbanunk azt mondta, hogy fel vagyunk készülve a koronavírus elleni harcra, ellenfelei meg azt, hogy nem. Az orvostudomány még nem tudja legyőzni a kórokozót, de foglalkozik vele. A Marius Nasta Intézet tüdőgyógyásza azzal vigasztal, hogy a klasszikus idényinfluenza 2018–2019-ben 42 millió embert fertőzött meg, és 61 000-en haltak bele. Nálunk idén „csak” 45-en.

A világon eddig 80 ezer koronavírusos fertőzöttet és 2707 halál­esetet jelentettek. És ami a hatalomra törő liberálisaink számára igen jó hír, hogy az elhunytak 80 százaléka 60 éven felüli, így, ha nálunk elterjed, a nyugdíjasok körében fog tarolni, és ha kevesebben maradnak élve, könnyebb lesz megadni nekik a 40 százalékos nyugdíjemelést.

A kereskedők szintén örvendhetnek, mert úgy viszik a tartós élelmiszereket, mint a cukrot. (És hozzá a budipapírt.) Az emberek attól félnek, ha a karantén miatt nem töltik fel az üzleteket, akkor éhen halnak, ami még hosszasabb, mint a koronavírus ölése. Azért is aggódnak, hogy úgy járunk, mint több olasz település, amelyeket vesztegzár alá helyeztek, ahol katonák ellenőrzik a helységekből kivezető utakat, leállították a vasúti és helyi tömegközlekedést. Se ki, se be.

De az is lehet, hogy ez a huncut vírus mégis megszökik a karanténokból és elterjed. (Ezeket egyenként kellene megfogni és agyonütni!) Végül is nem lehet vesztegzár alá vonni a fél világot, hogy mindenütt megálljon az oktatás, a munka, a termelés, ezért aztán, ha mégis elharapózik a betegség az egész világon, minden visszaállhat a normális kerékvágásba, hisz mindenhol lesznek fertőzöttek, betegek, akiknek majdnem kilencvennyolc százaléka életben marad.

Most még ott tartunk, hogy nincs koronavírus elleni gyógyszer (ha lesz, az jó üzlet lesz!), de jó tanács a megelőzésére annál inkább. Először is sokszor mossunk kezet. Kerüljük a beteggyanús személyeket (?). Ne szopjuk az ujjunkat, ne piszkáljuk az orrunkat, ne vakarjuk a szemünket. Fertőtlenítsük dolgainkat alkohollal vagy klórral. (Azt nem mondják, hogy szájunkat alkohollal fertőtleníthetjük-e.) Maszkot csak akkor viseljünk, ha betegek vagyunk vagy betegeket gondozunk. Különben is az ára már a hétszeresére emelkedett, de szerencsére nem is lehet kapni, és nincs miből gyártani sem. Kitalálhatnának valami egyszerűbbet. A nők sem hordanak már bugyogót, hanem SZ.SZ. méretű (szellentésszeletelő) tangát, ugyanígy elég lenne orrunk elé kötni maszk helyett egy vékony selyemszálat, amely felszeletelné és így megölné a be- vagy kilélegzett vírust.

Idén nem mertem elmenni Velencébe se karneválozni. (Ráadásul most nem nehéz beteljesíteni azt a mondást sem, hogy: Rómát látni és meghalni.) Arra gondoltam ugyanis, hogy hazafelé jövet a reptéren távlázmérővel fogadnak, és ha netán egy lázas tüdőgyulladás miatt kiszúrnak és karanténba tesznek más lázas betegek mellé, akkor bemegyek egy sima tüdőgyulladással, ott meg felszedek rendes vagy koronavírusból, és utána mehetek egyenesen a temetőbe.

És ha nálunk beüt a krach, akkor, ahogy Oliver Cromwell, az angol hadvezér (1599–1658) is mondta: Bízzál Istenben (más vallásúak másban) és tartsd szárazon a puskaport. Észak-Olaszországban a területileg érdekelt ortodox püspökség is ilyesmiben reménykedik, mert felszólította a félszigeten élő híveit, hogy napi rendszerességgel kenjék be magukat megszentelt olajjal, reggelente igyanak szenteltvizet, és sűrűbben mondják a miatyánkot. De vajon van-e puskájuk és puskaporuk száraz, amellyel vírusokra lődözhetnek? Ha nem, akkor az atombomba-támadáskor is alkalmazott, jól ismert módszert kell bevetni: vegyünk fehér lepedőt és menjünk csendesen a temető felé. Miért csendesen? Hát hogy ne keltsünk pánikot.