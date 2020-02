A Leo Grozavu irányította csapat megfogyatkozott közönség és szurkolótábor előtt léphetett pályára, vélhetően a legutóbbi két mérkőzés eredménye és az ezeket követő bundavádak – amelyeket a székelyföldi gárda határozottan visszautasított – miatt.

A sportszerűség határát súroló és néhol átlépő belépőkkel, szabálytalanságokkal kezdődött a találkozó. A házigazdák mezőnyfölényben játszottak, többet támadtak, sorra rúgták a szögleteket, viszont a legveszélyesebb próbálkozásuk egy szögletet követően Pavol Šafranko fejese volt, amelyet Denis Rusu kapus könnyedén védett. A vendégek sokkal jobban kihasználták a pontrúgásokat, előbb Michael Omoh sarokrúgása után Juan Pablo Passaglia a keresztlécre fejelte a labdát, majd a 15. percben Răzvan Tincu belépője miatt Ovidiu Horșia mintegy 20 méterről szabadrúgást végezhetett el, amelyet a sorfal felett tökéletesen tekerte a bal felső sarokba (0–1).

A folytatásban Marian Barbu játékvezető került főszerepbe, hiszen a 19. percben Răzvan Grădinaru szabálytalankodott a büntetőterületre betörő Šafranko ellen, viszont a jogos tizenegyes helyett a szlovák csatár sárga lapot kapott műesésért. Ezt követően a Sepsi OSK könnyen emberhátrányba kerülhetett volna, ugyanis Stefan Velev megtaposta Manuel De Irindo lábát, de megúszta a kiállítást, csak sárga lapot kapott. A folytatásban is a háromszéki együttes birtokolta többet a labdát, könnyedén eljutott ellenfele tizenhatos területéig, újabb helyzetet azonban nem tudott kialakítani. A 43. percben újabb tizenegyesgyanús helyzet borzolta a kedélyeket, ezúttal Sorin Șerban büntetőterületen belüli kezezése maradt büntetlen.

A szünet után Leo Grozavu vezetőedző kettős cserével próbálta felrázni a támadójátékot, Velev és Peter Gál-Andrezly helyére Fülöp István és Tomas Diaz Grassano érkezett. A jászvásári csapat a második félidőben szabálytalanságokkal tördelte a játékot, és időhúzással igyekezett őrizni az előnyét. Ezzel ellentétben a hazai gárda a széleken próbálkozott támadásokkal, majd mélységi passzokkal igyekezett helyzetbe hozni a támadókat, ezzel pedig a védelmet is zavarba hozta. A piros-fehérek az 56. percben közel álltak az egyenlítéshez, de Florin Ștefan beadásáról Diaz Grassano és a becsúszó Šafranko is lemaradt.

A Poli növelhette volna előnyét, Horșia szöglete után Linas Klimavičius fejelt kapura, a labdát pedig Niczuly Roland bravúrral hárította. Nem sokkal később a Sepsi OSK kiegyenlített, Fülöp István egyéni akciója és Klimavičius lábán megpattanó próbálkozása a jól helyezkedő Šafranko elé került, aki fordulásból a jobb alsóba lőtt (1–1). Az utolsó tíz percben a moldvai csapat egyértelműen a védekezésre koncentrált, Rusu kapusnak köszönhetően pedig egy ponttal távozott Sepsiszentgyörgyről.

Leo Grozavu értékelt a mérkőzés után

„Nem vagyunk elégedettek az eredménnyel, viszont a meccs után már nem tudunk ez ellen semmit tenni. Ha kicsit nyugodtabbak vagyunk az első és második félidőben egyaránt, hátrányból is képesek lettünk volna győzni. Az utolsó negyedórában nyomást gyakoroltunk az ellenfelünkre, ami nem volt elegendő. Sok volt a feszültség és az izgalom, ehhez még hozzájöttek a játékvezetői tévedések is. A szünetben igyekeztem megértetni a labdarúgókkal, hogy csak a játékkal törődjenek. A játékosok döntéshozó-képességét megzavarták a bírói tévedések, és egy tizenegyest biztosan elmulasztott megadni. A kispadról is láttam az esetet, valószínű, hogy a repülőből is látható volt. Lehet, én tévedek, de azt gondolom, hogy a Šafranko ellen elkövetett szabálytalanság egyértelműen tizenegyes volt” – nyilatkozta a vezetőedző.

1. Liga, alsóházi rájátszás, 1. forduló: Sepsi OSK–Jászvásári Poli 1–1 (0–1).

Sepsiszentgyörgy, MSK Stadion, mintegy 1200 néző. Vezette: Marian Barbu (Fogaras). Sepsi OSK: Niczuly – Ștefan, Tincu, Bouhenna, Csiszér – Vașvari, Velev (Fülöp I., 46.) – Ștefănescu, Achahbar (Fülöp L., 82.), Gál-Andrezly (Diaz Grassano, 46.) – Šafranko. Vezetőedző: Leo Grozavu. Jászvásár: Rusu – Grădinaru, Frăsinescu, Klimavičius, Șerban – Passaglia (Breeveld, 55.), De Iriondo – Chacana, Omoh, Horșia (Soares, 73.) – Habibou (Luckassen, 62.). Vezetőedző: Mircea Rednic. Gólszerzők: Šafranko (69.), illetve Horșia (16.). Sárga lap: Tincu (14.), Šafranko (20.), Bouhenna (86.), illetve Chacana (32.), Habibou (59.), Șerban (64.), Breeveld (71.), Rusu (90.).

További eredmény: Dinamo–Academica Clinceni 0–1 (gsz.: Buziuc 71.).

A playout rangsora:

1. Viitorul 0 0 0 0–0 20

2. Sepsi OSK 0 1 0 1–1 18

3. Dinamo 0 0 1 0–1 17

4. Clinceni 1 0 0 1–0 14

5. Hermannstadt 0 0 0 0–0 13

6. Târgoviște 0 0 0 0–0 13

7. Jászvásár 0 1 0 1–1 12

8. Voluntari 0 0 0 0–0 10

A rájátszás 2. fordulójának programja: * playoff: Astra Giurgiu–FC Botoșani (március 6., péntek, 20.30 óra), FCSB–Craiova (március 8., vasárnap 20.30 óra), Medgyesi Gázmetán–Kolozsvári CFR (március 9., hétfő 20.30 óra) * playout: Academica Clinceni–FC Viitorul (március 7., szombat 14.30 óra), Jászvásári Poli–Dinamo (március 7., szombat 21 óra), Chindia Târgoviște–Sepsi OSK (március 8., vasárnap 17.30 óra), FC Voluntari–FC Hermannstadt (március 9., hétfő 18 óra).