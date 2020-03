Következő írásunk

Nem sikerült. Beigazolódtak a közvélemény-kutatások, és a Magyar Közösségi Összefogás nem jutott be a pozsonyi törvényhozásba a hétvégi szlovákiai parlamenti választásokon. És kimaradt a Most–Híd magyar–szlovák vegyes alakulat is, amelyet sokan sokáig az etnikai pártokban való gondolkodás alternatívájának, afféle sikertörténetnek állítottak be.