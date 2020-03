A Magyar Nemzet szombati cikke arról ír, hogy Damaszkusz magyarázata szerint a török katonák terroristákkal, korábban az al-Kaida szervezethez köthető Hadzsat Tahrír as-Sám nevű csoporttal együtt kerültek célkeresztjükbe. Oroszország azt állítja, hogy bár folyamatosan egyeztettek a török Honvédelmi Minisztériummal, nem kaptak olyan információt, amely alapján tudhatták volna, hogy a támadás helyszínén törökök is tartózkodnak. Tagadta viszont ezeket a vádakat Hulusi Akar török védelmi miniszter, aki szerint az oroszok igenis értesültek a török katonák jelenlétéről.

A konfliktus hátterében az áll, hogy egy korábbi török–orosz alkunak köszönhetően Törökország több katonai megfigyelőpontot létesített a háborús övezetben, így az orosz–szír kormánypárti erők már múlt hónapban is tűz alá vették a török megfigyelőpontokat. Akkor a török elnök, Recep Tayyip Erdoğan azzal fenyegetőzött, hogy támadást indít a szír kormánypárti támaszpontok ellen, ami könnyen komolyabb konfliktust is szülhet, hiszen orosz katonák is állomásoznak ezeken a helyeken. A szíriai feszültséget követően Erdoğan és Vlagyimir Pu­tyin orosz elnök telefonon tárgyalt a nézeteltérés rendezéséről.

Szombaton már arról lehetett olvasni, hogy Törökország válaszként több támadást is végrehajtott Szíriában és többek közt vegyifegyver-üzemeket és a mellettük lévő, légi járművek által használt fel- és leszállóhelyeket, illetve hét, vegyi anyagot tároló raktárt semmisített meg a török légierő.

Törökország felmondta az Európai Unióval kötött megállapodást

A helyzetet az súlyosbítja, hogy Törökország a fenti konfliktus hatására kijelentette, hogy nem tudja tovább feltartóztatni azt a négymillió migránst, aki Törökország területén tartózkodik. Ugyanezt a kijelentést megerősítette Recep Tayyip Erdoğan török államfő is szombaton, amikor elmondta: „Mi a továbbiakban sem fogjuk bezárni ezeket a kapukat, ez folytatódni fog. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy etessünk ilyen sok menekültet”.

A hír hallatára máris tömegesen indultak el a bevándorlók a török–görög határ felé, Erdoğan tájékoztatása szerint szombatra legkevesebb 18 ezer szír ember kelt át a török határon az európai uniós országokba. A görög határra érkező migránsoknak csalódniuk kellett, mivel a görög miniszterelnök, Kiriákosz Micotákisz pénteken kijelentette, hogy már nem fogja tűrni a migránsok illegális határátlépéseit, ezért megerősíti a görög határvédelmét.

A görög kormány mindent megtesz

Szombaton Szteliosz Petszasz görög kormányszóvivő azt közölte, hogy a görög hatóságok az elmúlt 24 órában több mint négyezer illegális bevándorlót akadályoztak meg a határon abban, hogy átkeljenek Törökország felől. Petszasz leszögezte, hogy a tömeges határsértési kísérletnek semmi köze az elmúlt napokban, 33 török katona eleste miatt súlyosbodott idlíbi válsághoz. A görög kormány minden tőle telhetőt megtesz a határok védelmében – tette hozzá a görög szóvivő.

Péntek éjjel a görög határőrség és a rendőrség készenléti egységei könnygázt és villanógránátokat is bevetettek a Törökország és Görögország közötti pazarkulei és kasztanieszi határátkelőknél gyülekező csoportok feloszlatására. Az összecsapások szombatra virradóra folytatódtak: a határ török oldaláról tudósító Szkai görög hírtelevízió szerint az emberek kövekkel dobálták a görög rohamrendőröket, akik könnygázzal próbálták őket feltartóztatni. Egy görög rádió híradása szerint a török katonák közben időnként lövéseket adnak le a levegőbe, hogy a határátkelő felé tereljék a migránsokat.

A görög sajtó helyszíni jelentései szerint mintegy hétezer migráns gyűlt össze a kasztanieszi határátkelő törökországi oldalán, és kísérleteket tesznek arra, hogy átjussanak görög területre a görög katonák által lezárt hídon át, illetve megpróbálnak átkelni a szárazföldi határ mentén húzódó Évrosz (Marica) folyón is.

Kasztaniesz lakói keveslik a helyszínre vezényelt rendőrök és katonák számát, követelik létszámuk növelését és a haditechnikai eszközök bevetését is, megakadályozandó a migránsok áttörését a határon.

Helyszíni beszámolók szerint pénteken folyamatosan nőtt a görög határhoz közeli törökországi Edirne városába érkezők száma. A Demirören török hírügynökség úgy tudja, hogy szíriaiak, irániak, irakiak, marokkóiak és pa­kisztániak is vannak közöttük.

Készültség a bolgár határon

Közben Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök közölte szombaton szófiai sajtótájékoztatóján, hogy hétfőn megvitatja Erdoğannal a szíriai menekültek okozta problémát. „Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a hét végéig Törökország rendelkezésére bocsássuk a szükséges eszközöket ahhoz, hogy saját területén gondoskodni tudjon a menekültekről” – mondta Boriszov.

Szerinte az elmúlt napban a bolgár–török határon nem voltak incidensek, a határőrök és matrózok az állomáshelyükön vannak, de egymagában a határ fokozott védelmével nem lehet megoldani a problémát.

„Egyetlen normális ember sem engedi meg az erő alkalmazását nőkkel és gyerekekkel szemben. A szíriai humanitárius válság súlyos, mintegy egymillió embernek, gyerekes családoknak nincs vize, nincs élelme, hideg van, és ezért menekülnek Európába” – mondta sajtótájékoztatóján Boriszov.

Bulgária pénteken jelentette be, hogy megerősíti Törökországgal közös határának védelmét, miután Törökország közölte, hogy már nem tudja feltartóztatni a menekülteket.

Törökországban jelenleg több mint 3,5 millió szíriai migráns él, és sokan menekültek ide Ázsia más részeiből, valamint Afrikából is. A menekültválság tetőpontján, 2015-ben a migránsok nagy része Görögországon keresztül igyekezett Európa más országai felé eljutni.

Az úgynevezett balkáni migrációs útvonalat 2016-ban lezárták, az ekkor megkötött EU–Törökország menekültügyi egyezménnyel. Ennek értelmében a török hatóságok igyekeznek megakadályozni a menedékkérők távozását az unió tagországai felé, cserébe Törökország hatmilliárd euró támogatást kap az EU-tól a területén tartózkodó menekültek ellátására.