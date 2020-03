Jelölteket állít az MPP a kovásznai helyhatósági választáson – jelentette be Fülöp Csaba, a párt kovásznai szervezetének elnöke, önkormányzati képviselő, aki Szabó Levente tanácstag és Ferencz Botond jelenlétében nyilatkozott. A korábbi évekhez képest lesz változás, hiszen idén Erdélyi Magyar Szövetség néven mérettetnek meg. A szövetség lényegében MPP-tagokból áll, mivel az EMNP-nek nincs szervezete Kovásznán – mondta Fülöp Csaba.

A szövetségben való indulás hozadéka, hogy újból kétpólusú lett a magyar politikai paletta, az RMDSZ-szel szemben egy magyar szervezet száll versenybe. Mindig azzal riogattak, hogy ha még egy magyar szervezet indul, veszélybe kerülhet a magyar érdekképviseletet, ám ez eddig nem bizonyosodott be. Fontos, hogy legyen egy konstruktív ellenzék – értékelte Fülöp Csaba.

Kovásznán 16 éve közéleti szereplő az MPP, ezt a továbbiakban is folytatnák, olyan tapasztalatot szereztek, ami a kovásznaiak javára fordítható. Az elmúlt négy évben a tanácsban szolgálták az embereket, a város fejlődését segítették – hangoztatta. Az önkormányzati képviselőjelölti lista nyilvános lesz, de a polgármesterjelölttel kapcsolatosan még nem tudnak nyilatkozni. Vannak elképzelések, akár a jelölt is megvan, de egyelőre megvárják a román pártok bejelentéseit. Épp azért, hogy ne kezdődjön meg a riogatás, miszerint veszélybe sodornák a magyar polgármestert. A szövetség választási ütemterve szerint március 10. a jelölési határidő, addig kiderül, egyáltalán indítanak-e polgármesterjelöltet, vagy maradnak a tanácsosi listával. Ez sincs még készen, folynak az egyeztetések, olyan embereket várnak, akik elkötelezettek nemzeti ügyekben és együtt dolgoznának a tizenhat éves tapasztalattal rendelkező csapattal – jelentette be Fülöp Csaba.

Szabó Levente, az MPP kovásznai tanácsosa elmondta: sikeres időszakként könyvelik el az elmúlt négy évet, új tagokat is várnak a csapatba. Hozzáfűzte: szeretné, ha a polgárokhoz is eljutnának a valós politikai üzenetek.

Összegzésként Fülöp leszögezte: Kovásznán szeretnék meghonosítani az átlátható politizálást, a lakosság pontos tájékoztatását. Ehhez kérik a polgárok bizalmát a júniusi helyhatósági választáson – mondta.