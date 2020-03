Újraindult az igazságszolgáltatás

A korrupcióellenes ügyészség lecsapott volt egészségügyi miniszterünkre, Sorina Pinteára, aki leváltása után visszahuppant régi, nagybányai kórházigazgatói székébe. Hamar akcióba lépett, és először már tavaly decemberben engedte magát megvesztegetni (jobban mondva elvárta, hogy megvesztegessék), és most – mikor a korrupcióellenes ügyészség rajta is kapta – tízezer eurót és 120 ezer lej csúszópénzt kapott egy vállalkozótól azért, hogy az illető elnyerjen egy versenytárgyalást. Mikor meghallotta, hogy a szerződés értékének hét százalékát kapja a megvesztegetőtől, így kiáltott fel: „szuper kemény” és „tökéletes”. Nagybányai polgármesteri székre pályázott, és mivel ott is vannak közbeszerzési kiírások, lehetséges, hogy azért gyakorolta a megbundázás technikáját. Miniszterként harcot indított a korrupció ellen, de már akkoriban is azt mondta, különbséget kell tenni a kenőpénz és hálapénz között. Elítélendőnek tartotta azt, amikor „hozzátartozóktól pénzt kértek, azok adtak pénzt, és a páciens mégis meghalt”. Pedig bizony ez már ilyen. Halál ellen nincs orvosság, és az orvos sem tud ellene tenni semmit. A pénzt, amit most Pintea asszonynak csúsztattak, valószínűleg hálapénznek tekintette, de ennek ellenére most mégis kapott melléje még egy 30 napos előzetes letartóztatást. Azt nem értem, hogy egy ilyen jól tejelő nagybányai állást miért hagyott ott egy miniszteri székért. Lehet úgy gondolta, hogy miniszterként „keményebb” csúszópénzeket remélhet. A mostani ügy bonyolódik, mert az igazgatónő fiának a megvesztegető azt mondta, hogy sajnálja, ami történt, de őt is elkapták, amikor csúszópénzt kapott, és a múltban még adott pénzeket a máramarosi szenátornak, Liviu Popnak (aki miniszter is volt) is. A szenátor úr tagadja a vádat.

A DIICOT is akcióba lendült. Krassó-Szörény megyében bekukkintott néhány, korábban összeeszkábált dossziéba, leporolta azokat, és az új vezér nagy örömére 16 személyt helyezett vád alá, több bűncselekmény, egyebek mellett olyan semmiségek miatt, mint zsarolás és hatalommal való visszaélés. Ezek 16-an olyan jól szervezettek voltak, hogy sikerült nekik egy szervezett bűnözői csoportot alakítaniuk. A nyomozás a szociáldemokrata párt volt főtitkárát, Codrin Ștefanescut és más párttagokat célozott meg. „2018-ban a csoport ügyesen vette kézbe a dolgokat a megyében, hogy minél nagyobb anyagi haszonra tehessenek szert olyan közintézményektől, amelyek jelentős pénzügyi alapokkal rendelkeznek szolgáltatási szerződések alapján, részben vagy fiktíven elvégzett munkálatokból”. Az intézményekhez nekik engedelmeskedő vagy a csoportosulás vezetéséhez közelálló személyeket neveztek ki. Hogy a régieket ki tudják rúgni, kitalált vétkeket sóztak nyakukba. Azért, hogy súlyosnak tűnjenek a vádak, a helyi sajtóban, amelyet szintén ők ellenőriztek, megeresztettek egy-egy lejárató cikket, hírt, ami jó ürügy volt arra, hogy lépjenek ellenük. Codrin Ștefanescu a gyanúsnak tartott ártatlan azt állítja: „Én vagyok az a gyanúsított, aki kétszer járt a megyében, egyszer tavaly januárban… és egyszer márciusban, többedmagammal a központi vezetésből, és hat órát ültem ott a párt megyei választásakor”. A volt főtitkár megmondta, hogy elmegy Resicára, ahol áll a bál, és ahol reméli, a kivizsgálások befejeződnek, és ő meg az összes kollégája bebizonyítja ártatlanságát. És milyen optimista. Reméli, hogy a helyi és a parlamenti választásokat egyaránt megnyerik.

Érdekes, hogy senki nem jön rá a mindenféle nagy emberek és nagy asszonyok apróbb-nagyobb turpisságaira, amíg magas állásokat töltenek be, csak miután lecserélték őket. Hány és hány volt minisztert (még miniszterelnököt is) zártak be, de nem a bársonyszékből vitték el őket. És most milyen jó, hogy legalább Krassó-Szörény megyében ki lehet rúgni a vörös pestises intézményvezetőket és hatóságok igazgatóit. Bár a szociáldemokraták ottani korábbi módszereit a liberálisok is átvehetik, hogy a hatalmat más megyékben is kezükbe tudják kaparintani, és saját embereiket tegyék a régi korruptak helyébe.