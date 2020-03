Megrongálták Nagybánya helységnévtábláját

Következő írásunk

Nem jutott be magyar képviselet a pozsonyi parlamentbe a szombati szlovákiai parlamenti választáson. A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) néven indított közös magyar lista a voksok 3,9 százalékát szerezte meg. Az MKÖ eredménye és a rájuk leadott voksok száma is magasabb, mint amennyit a választási párt legerősebb tagja, a Magyar Közösség Pártja (MKP) négy éve kapott, de ez a bejutásra – részben a viszonylag magas választási részvétel miatt – nem bizonyult elégnek. A Bugár Béla vezette szlovák–magyar vegyes párt, a Most–Híd sem jutott be a pozsonyi törvényhozásba. Ők az eddig feldolgozott voksok 2,05 százalékát kapták, ami kevesebb mint egyharmada négy évvel korábbi eredményüknek. A kudarc után Bugár Béla tegnap lemondott pártelnöki tisztségéről.