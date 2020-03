A cannes-i fesztiválon a zsűri díjával jutalmazott film Párizs egyik keleti elővárosában, Montfermeilben egy fekete bőrű kiskamasz sérelmére 2008-ban elkövetett rendőri túlkapás ügyét dolgozza fel. A film címe Victor Hugo világhírű regényére utal, amelynek egyik fontos helyszíne az a Montfermeil, ahol a XIX. században és jelenleg is a francia társadalom számkivetettjei élnek. Az alkotás a francia mozikban bemutatott legsikeresebb filmként elnyerte a közönség César-díját is. Ez az első játékfilm, amelyben a francia elővárosok összetett társadalmát a hazai nézők is virtuóz rendezésben, a maga teljes valóságában láthatják. A kliséktől mentes film kiválóan érzékelteti, hogy a robbanásig feszült közegben a legkisebb incidens is zavargásokat és összetűzéseket idéz elő a helyiek és a rendőrök között, de nem foglal állást sem a rendőrök ellen, sem a bevándorlók védelmében.

Roman Polanski Tiszt és kém – A Dreyfus-ügy című filmje is három Césart nyert el: a legjobb rendezésért, a legjobb adaptációért (Robert Harris D. című regényéből) és a legjobb jelmezért (Pascaline Chavanne), jóllehet a nemi erőszakkal vádolt rendező elismerése ellen feminista szerveztek mellett közéleti személyiségek is tiltakoztak. A 86 éves lengyel-francia rendező emiatt nem is ment el a díjkiosztóra. Polanski rendezői díjának bejelentésekor a teremben csend lett, többen felháborodva távoztak, köztük a francia filmvilág szexuális botrányainak jelképévé vált Adele Haenel színésznő is.

A legjobb külföldi filmnek járó Césart a négy Oscar-díjjal jutalmazott Élősködőknek, Bong Dzsun Ho dél-koreai filmrendező alkotásának ítélte a francia filmszakma.