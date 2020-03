Következő írásunk

A március mindenképpen a megújulást jelenti, akár a tavasz ébredésére gondolunk, akár a március 15-i nemzeti ünnepre vagy éppen azokra az eredményekre és kezdeményezésekre, amelyek, ha nehézkesen is, de szárba szökkentek a községben. Egyéni és csoportos érdekek ellentéte közepette, a mostani kampányidőszakban kettős ösvényen halad a községvezetés, bár mindkét fél azt vallja, hogy célja a településfejlesztés. Riportunkban körüljárjuk ezt is, de más téma is van, ami a községet foglalkoztatja mostanság.