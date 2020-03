Bemutatóval tisztelegnek Gogol emléke előtt

Ny. V. Gogol Kártyások című komédiájának bemutatójára készül a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata, az új előadást holnap, március 4-én, Gogol halálának 168. évfordulóján láthatja először a közönség este 7 órától. A revizort a 60-as, a Háztűznézőt a 90-es évek közepén mutatta be a szentgyörgyi társulat, Az őrült naplóját pedig két alkalommal is (1970, 2012) műsorra tűzte a színház, utóbb Mátray László előadásában. Zakariás Zalán rendezésében a Kártyások most kerül először színpadra Sepsiszentgyörgyön.