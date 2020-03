A jó pincér borravalót kap, de azok munkáját, akik a turisztikai egységeket működtetik, menedzselik, nem köszöni meg senki, ezért is fontos elismerni azok teljesítményét, akik a háromszéki turizmusért különösen sokat és eredményesen tesznek – hangzott el tegnap azon a sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón, ahol a megyei önkormányzat, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület és a megyei kereskedelmi és iparkamara vezető képviselői az elmúlt öt esztendőben jegyzett turisztikai fellendülésről beszéltek, és ismertették a március 26-ra tervezett, második alkalommal megtartandó Visit Covasna Gála idei újdonságait.

Míg 2015-ben hivatalosan 97 134 turistát jegyeztek Háromszéken, akik 480 846 vendégéjszakát töltöttek a megye nyilvántartott szálláshelyein, 2019-ben 135 530-an foglaltak szállást és 603 465 vendégéjszakával szerepelnek a statisztikában – ismertette László Endre, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület elnöke.

A turisztikai szakember hangsúlyozta, említett nyilvántartásban a legalább öt szobával rendelkező szálláshelyek szerepelnek, a kisebb egységek vagy nem jelentkeznek be, vagy ezekről nem vezet nyilvántartást az országos turisztikai hatóság. Háromszéken 188 nyilvántartott szálláshelyen 2853 szobát jegyeznek 6359 ággyal, de működnek olyan szállásadó helyek is, amelyek nincsenek bejegyezve, ezért említett adatok nem fedik teljes mértékben a turistaforgalmat – jegyezte meg László Endre. Bár az átlagos tartózkodási időt növelik a gyógykezelésekre megyénkbe érkezők, folyamatos a növekedés mind a turisták, mind az eltöltött vendégéjszakák tekintetében. Szerinte szorosabban együtt kellene működniük a brassói és Brassó megyei turisztikai egységekkel, hisz ha közösen ajánlanak programokat, a jelenleginél több napra kínálhatják szolgáltatásaikat. Édler András, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke bízik abban, a Sepsiszentgyörgy közelében felépülő brassói repülőtér forgalma pozitív kihatással lesz a megye gazdaságára és idegenforgalmára, ezért is fontos növelni a helyi turisztikai kínálatot, ami jelenleg nem éri el az egyhetes programajánlatot.

Nem valóságtól elrugaszkodott terv, hogy 2030-ban egymillió turista forduljon meg Háromszéken, ez jelentené a 43 százalékos évi kihasználtságot, ami nagyon jó szintet jelentene – hangsúlyozta Grüman Róbert, a megyei önkormányzat turisztikáért felelős alelnöke. Szerinte a helyi turisztikai fejlesztés akkor lesz hatékony, ha ez az ágazat az egész országban fejlődik, megépülnek a tervezett autópályák és teljesülnek a modern infrastrukturális feltételek ezen a téren.

A Visit Covasna Gála mindhárom szervező testület megítélésében azt a célt szolgálja, hogy elismerésben részesítsék a Háromszék turizmusáért különösen sokat cselekvő vállalkozókat, menedzsereket, rendezvényszervezőket, lehetőséget teremtsenek számukra az ismerkedésre, kapcsolatteremtésre. Idén bővítették a palettát, a tavalyi tizennyolchoz képest huszonnégy kategóriában fogadnak el március 10-ig benevezést, külső ajánlást, március 13–20. között szavazhat a közönség a gala.visit.covasna.ro honlapon, az eredményhirdetéssel egybekötött díjkiosztást és az alkalomból szervezett konferenciát március 26-án tartják.