Tanfolyamra várják az álláskeresőket

320 munkanélküli számára szervez összesen 23 tanfolyamot a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség, és azok számára is lehetőség nyílik képzettséget szerezni, akik ismeretei meglehetősen hiányosak.

Kelemen Tibor igazgató elmondta, a tanügyminisztérium az egyszerűbb szakmák esetében kevesebb elvárást támaszt a tanfolyamra jelentkezőkkel szemben. Ezt a lehetőséget kihasználva, Háromszéken takarítókat képeznek a következő időszakban, a hat hónapos inasképzésre azok is bejelentkezhetnek, akik még az általános iskolát sem végezték el. A piac igényeire válaszolva biztonsági őröket, szakácsokat, pénztárosokat, pincéreket és cukrászokat is képeznek, továbbá megszervezik a számítógép-felhasználói, szállodai recepciós és könyvelői tanfolyamot, ugyanakkor a népszerű manikűr-pedikűr és masszázs kurzust is elindítják.

Továbbra is cél, hogy bevonják a munkaerőpiacra azokat a fiatalokat, akik nem vesznek részt oktatásban, semmiféle képzésben, de a munkaerő-foglalkoztatási ügynökségek nyilvántartásaiba sem kerültek be. Az előző időszakban közel félezer hasonló helyzetben lévő személyt azonosítottak megyeszerte, akik közül csupán kilencen bizonyultak könnyen foglalkoztathatóknak. A munkaerő-ügynökség révén januárban alkalmazott 131 állástalan közül 44-en 25 évnél fiatalabbak voltak, 65-en líceumot végeztek, 52-en pedig gimnáziumot, szakiskolát, s mindössze hat olyan munkanélkülit sikerült elhelyezni, akik egy-két osztályt végeztek.