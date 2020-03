Orban kifejtette, még mindig érvényesnek tartja az NLP és más parlamenti pártok között kötött megállapodásokat, és ezeket az NLP be is tartja. Hozzátette ugyanakkor, hogy az SZDP-vel nem szándékozik tárgyalóasztalhoz ülni. A Nemzeti Liberális Párt elnöke elismerte, hogy egy esetben nem tartották be a megállapodást, éspedig az RMDSZ-szel szemben, amikor a kormány felelősségvállalással elfogadta a kétfordulós polgármester-választás törvényét. Ez azonban olyan célkitűzésük, amelyért minden adandó alkalommal ki fognak állni, és igyekezni fognak megvalósítani azt – jelentette ki.

Arra a kérdésre, hogy egy liberális párti kormány beiktatása esetén számíthat-e az ország egy, a kétfordulós polgármester-választásra vonatkozó sürgősségi rendeletre, Orban annyit felelt: többek között. Azt nem pontosította, hogy még milyen jogszabályokra gondolt.

Ludovic Orban arról is beszélt, hogy a Florin Cîţu kijelölt miniszterelnök vezette kormány megerősítéséről döntő parlamenti szavazáskor az NLP törvényhozói jelen lesznek a teremben. Az NLP-nek az az érdeke, hogy minél szorosabb ütemterv szerint történjen meg a miniszterjelöltek meghallgatása és a beiktatási szavazás, tehát előbbit kedd-szerdára, utóbbit csütörtökre vagy hétfőre szeretné napirendre tűzni a liberális frakció – szögezte le.