A piros-fehérek a februári sorsoláson Fortuna kegyeit élvezték, ugyanis hat élvonalban játszó csapatot elkerülve megkapták az egyetlen másod­osztályban szereplő ellenfelet, így az Ilie Oană Stadionban újabb fejezetet írhatnak a sporttörténelemben azzal, ha elődöntőbe jutnak. A Sepsi OSK jelenleg az élvonalbeli pontvadászat alsóházi rájátszásában a második helyen áll, az FC Petrolul Ploiești a másodosztály hatodik helyét foglalja el. Mindkét együttes döntetlennel hangolt a kupamérkőzésre, Leo Grozavu és Constantin Enache csapata is hazai környezetben osztozkodott a pontokon: előbbi a Jászvásári Poli, utóbbi az FC Farul Constanța együttesével. A székelyföldi csapat a 2019–2020. évi idényben az 5. fordulóban kapcsolódott be a kupasorozatba, ahol előbb a Temesvári Ripensia (1–4), majd az Astra Giurgiu (4–2) felett diadalmaskodott, míg Prahova megyei ellenfele a kupakiírás 4. szakaszában lépett be a küzdelemsorozatba, ahol a Sportul Snagov (0–1), az Industria Galda (0–1) és a Kolozsvári Sănătatea (0–7) ellen is kapott gól nélkül győzött.

„A kupamérkőzés számunkra nagyon fontos, mivel a negyeddöntőben egy történelemmel rendelkező, viszont jelenleg másodosztályban szereplő csapattal játszunk. Egyértelmű, hogy tovább akarunk jutni, szeretnénk a kupában az eddigi legjobb eredményt elérni. A párharcban a magasabban rangsorolt együttes vagyunk, viszont tudjuk, hogy nehéz feladat előtt állunk, mert a kupában gyakori a meglepetés. Nem akarunk meghökkentő eredményt, a legjobb tizeneggyel lépünk pályára, azt akarjuk, hogy a teljesítményünk továbbjutást érjen. Tudom, hogy a Ploiești is a lehető legtovább szeretne jutni, emellett pedig megnyernék a másodosztályt vagy legalább a feljutást kiharcolnák” – mondta Leo Grozavu vezetőedző.

A szakember hozzátette, biztos abban, hogy parázs hangulat fogadja csapatát a stadionban, hiszen népes szurkolótábor buzdítja a házigazdákat. Látványos mérkőzést akarnak játszani, ehhez pedig a játékosok hozzáállása kifogástalan kell legyen. Grozavu hangsúlyozta, a többség a sepsiszentgyörgyi együttest tartja az esélyesebbnek, de felhívta a figyelmet arra, hogy idegenben játszanak, így nem lesz könnyű feladatuk. Egyelőre nemzetközi kupaszereplésre nem gondolnak, még nagyon sok lépés van addig, most csak az előttük álló találkozóra koncentrálnak.

További mérkőzések: Jászvásári Poli–Craiova (ma, 20.30 óra), FC Hermannstadt–FCSB (csütörtök, 20 óra). A mérkőzéseket a Digi Sport és a Telekom Sport élőben közvetíti. (miska)