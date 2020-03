Iliescu az 1989-es események következtében került ismét helyzetbe, vezető szerepet töltött be a forradalomban és a forradalom utáni Románia újraszervezésében, az ő elnöksége alatt csatlakozott az ország a NATO-hoz. A forradalomban betöltött szerepe is ellentmondásos, valamint az elnöksége alatt is történtek olyan események, amelyek manapság inkább negatív színben tüntetik fel a Szociáldemokrata Párt tiszteletbeli elnökét. A volt államelnököt emberiesség ellen elkövetett bűncselekményekkel vádolják a ’89-es forradalom perében. (Transindex)

ÚJABB KORONAVÍRUS-FERTŐZÖTT. Újabb román állampolgárnál mutatták ki a vizsgálatok a koronavírus jelenlétét: egy 47 éves Temes megyei férfi a negyedik fertőzött. A Stratégiai Kommunikációs Csoport tegnapi bejelentése szerint a férfi együtt utazott a repülőgépen azzal a nővel, aki Olaszországból tért haza, és akinél még február végén kimutatták a fertőzést. Országos szinten jelenleg 42 személy van intézményes karanténban és 9431-et otthonában különítettek el – tájékoztatott tegnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport. A hétvégén gyógyultnak nyilvánították azt a Gorj megyei fiatalembert, akinek a szervezetében először mutatták ki a COVID-19 vírust. (Agerpres)

KUKACOS MÁJKRÉM. Gyorsan reagált a kolozsvári gyermekkórház, miután a sajtóban megjelent a hír, hogy az egyik páciensük kukacos májkrémet kapott. A kórház a vizsgálat nyomán közölte: végigkövették az étel útját az élelmiszerraktártól a kórteremig, a nyomozás során pedig sehol nem bukkantak hibára: a konzerv jó állapotban volt, kibontását követően 15 percen belül kiporciózták és kivitték a betegnek. Lejárati ideje 2023. Vagyis a kórház szerint a felelős csakis a panaszos lehet. Az ételt ugyanis nem azonnal fogyasztották el, hanem egy olyan tartóba tették, amely korábban egy olyan fiókban volt, amelyben napokig almát őriztek. Az ügyet nyilvánosságra hozó Ema­nuel Ungureanu, a Mentsétek meg Romániát Szövetség egészségügyi témákkal foglalkozó képviselője néhány újabb, a kórházban készült fényképet is közzétett közösségi oldalán, melyeken az intézményben még novemberben feltűnt és azóta Dominic névre keresztelt patkány, valamint néhány elpusztult csótány látható. (Főtér)