Szijjártó Péter Fehéroroszországban

Szijjártó Péter elmondta, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unióban található nyersanyagok fontos szerepet játszhatnak az európai gazdaság fejlődésében, a legfontosabb energiatranzit-útvonalak is Fehér­oroszországon vezetnek keresztül.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy Magyarország az elmúlt években annak is köszönhette gazdasági sikereit, hogy időben felismerte, kiegyensúlyozott külgazdasági stratégiát kell végrehajtani; a nyugati gazdasági kapcsolatok mellett figyelmet kell szentelni a keleti gazdasági kapcsolatoknak is. Mára ott tartunk, hogy a világgazdasági átalakulások sebességét legalább annyira diktálják Keletről, mint Nyugatól – hangsúlyozta a miniszter, aki szerint sok nyugat-európai ország is felismerte már ezt, és látszik, hogy Fehéroroszország gazdasága iránt is egyre nagyobb a nyugat-európai érdeklődés.

Szijjártó Péter közölte, a két ország közötti összeköttetés dinamikusan fejlődik. A jelenlegi heti három közvetlen légi járat hamarosan hétre bővül, mert a fehérorosz légitársaság heti öt, a Wizzair pedig heti két járatot üzemeltet majd a két ország között.

Szijjártó Péter Minszkben megbeszélést folytatott Szjarhej Kavalcsuk sport- és turisztikai miniszterrel, Anatolij Hacko agrárminiszterrel, Aljakszandr Csarvjakou gazdasági miniszterrel, valamint Uladzimir Makej külügyminiszterrel.