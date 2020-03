Az Egyesült Államok megkezdi a részleges csapatkivonást Afganisztánból – jelentette be Mark Esper amerikai védelmi miniszter a Pentagonban tartott sajtókonferencián. Közben figyelmeztetett arra is, hogy az erőszak megszűnéséig még hosszú és rögös út vezet.

Esper közölte: a csapatkivonásnak az amerikai–tálib megállapodás múlt heti aláírását követő tíz napon belül okvetlenül meg kell kezdődnie. Hozzáfűzte: a csapatkivonás megszervezéséhez az amerikai erők afganisztáni parancsnokának, a Kabulban lévő Scott Miller tábornoknak teljes felhatalmazása van.

A csapatkivonással a jelenlegi 13 ezerről 8600-ra csökkentik az Afganisztánban lévő amerikai katonák létszámát.

Arra reagálva, hogy a szélsőséges tálibok hétfőn bejelentették a kormányerők elleni támadásaik felújítását, és a keleti Hoszt tartományban már robbantást is végrehajtottak, Mark Milley tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője kifejtette: az amerikai fél nem számít arra, hogy a szombaton kötött megállapodás után egyik napról a másikra teljesen megszűnik az erőszak Afganisztánban.

Szombaton az Egyesült Államok és a tálibok békemegállapodást írtak alá, amelynek célja az Afganisztánban közel húsz éve tartó fegyveres konfliktus békés rendezése alapjainak lerakása. Az egyezményben az Egyesült Államok vállalta a többi között azt, hogy biztonsági garanciákért cserébe 14 hónapon belül kivonja csapatait Afganisztánból. Szó van benne fogolycseréről, illetve szerepel benne az is, hogy Washington augusztusra feloldja a tálib mozgalom tagjai elleni büntetéseket, és szorgalmazni fogja, hogy májusig kerüljenek le az ENSZ feketelistájáról is. Az Egyesült Államok azt is vállalta, hogy kérni fogja az egyezmény jóváhagyását az ENSZ Biztonsági Tanácsától.