Alkotmánybírósági döntésre vár az RMDSZ

Kelemen Hunor szerint továbbra is hasznos lenne előrehozni az év végén esedékes parlamenti választásokat Romániában, de ehhez hatályon kívül kell helyezni az erről szóló 26-os számú sürgősségi rendeletet, amellyel a Nemzeti Liberális Párt (NLP) Ludovic Orban vezette kormánya februárban közvita nélkül módosította a választási törvényt.

Az RMDSZ elnöke a Gândul hírportálnak adott, élőben közvetített interjúban tegnap fejtette ki álláspontját a kormányválságról. Beszámolt arról, hogy Florin Cîțu miniszterelnök-jelölt az NLP vezetőivel együtt hétfőn az RMDSZ-szel is tárgyalt, de a megbeszélésen nem derült ki, hogy az új kabinet beiktatásához vagy megbuktatásához akarnak-e az RMDSZ segítségével többséget kialakítani a parlamentben.

Kelemen Hunor úgy vélekedett: az NLP és a párt éléről elnökké választott Klaus Iohannis államfő továbbra sem tett le az előrehozott választásokról, amelyhez csak akkor lehet eljutni, ha hatvan napon belül két egymást követő kormányalakítási próbálkozást is leszavaz a parlament. Az RMDSZ elnöke ennek tulajdonítja, hogy az NLP a parlament által megbuktatott Orban-kabinettel megegyező kormánynévsort terjesztett pénteken a parlament elé, és a Cîțu-kormány összetételéről nem egyeztetett a többi párttal, csak azt várja tőlük: ne hiányozzanak majd a bizalmi szavazásról, hogy ne váljon határozatképtelenné a parlament.

Kelemen Hunor elmondta: a házbizottság valószínűleg jövő hétfőn tűzi ki a Cîțu-kabinetről szóló bizalmi szavazás napját. A magyar szövetég azt szeretné, hogy a voksolásra a 26-os számú sürgősségi rendelet március 12-ére várható alkotmányossági normakontrollja után kerüljön sor. Az RMDSZ elnöke arra számít, hogy a taláros testület alkotmányellenesnek nyilvánítja a kifogásolt rendeletet, de egy ilyen határozat szerinte nem akadályozná, hanem – éppen ellenkezőleg – lehetővé tenné a választások előrehozását, a szükséges szervezési teendőkről ugyanis a parlament is dönthet, anélkül, hogy alkotmánysértő módon megváltoztatná a választási rendszert.

Kelemen Hunor reményét fejezte ki, hogy az idei választásokon stabil jobbközép kormánytöbbség alakul, és a következő két parlamenti ciklus nyolc esztendeje a hosszú távú tervezés és építkezés időszaka lesz Romániában. Az utóbbi években szinte állandóan kormányválság volt, az elmúlt nyolc évben tíz kormánya volt az országnak – jegyezte meg a szövetség elnöke.

Ha anélkül próbálkoznak a Cîțu-kormányról szóló bizalmi szavazással, hogy az alkotmánybíróság meghozná döntését a Szociáldemokrata Párt (SZDP) és az RMDSZ által kifogásolt 26-os sürgősségi kormányrendelet ügyében, akkor a parlament vagy határozatképtelen lesz, vagy az NLP akarata ellenére beiktatja a Florin Cîțu vezette kormányt – jósolta Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke arra utalt, hogy a magyar szövetség és az SZDP törvényhozói nélkül a parlament nem határozatképes.

Az RMDSZ és az SZDP is azt kifogásolta egyebek mellett, hogy a kormány a 26-os sürgősségi rendelettel a választások előrehozásával kapcsolatos szervezési tennivalók pontosítása mellett a választási jogosultságot is kiterjesztette oly módon, hogy a szavazók akár egy másik megye parlamenti képviseletébe is beleszólhatnak, ha a szavazás napján nem saját választókerületükben tartózkodnak. Az RMDSZ szerint ez a választási rendszer burkolt módosítása, amit a szövetség alkotmányellenesnek tart. (MTI)