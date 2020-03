Megoldást keresnek az óvodaépítés befejezésére

Előző írásunk

Egy újabb romániai magyar párt alapításának ötlete március elején is inkább az áprilisi tréfák csoportjába kívánkozik, nehezen nyerne felvételt a reményt keltő történések sorába. Ám legyen – akinek kedve és ambíciója úgy tartja, s ehhez ideje, támogatása és még tőkéje is van, hát cselekedjék. Végül is e lépést megtenni nem más, mint élni a szólás- és véleményszabadsággal, a választás és a választhatóság szabadságával, és úgy általában, mindenféle szabadsággal. E törekvés akár még eredményes is lehet, különösen akkor, ha egy helyi szövetségről van szó.