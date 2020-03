Jó ómennek tekinthető, hogy a 12 órás harangszókor, a stand felállításakor már több helybéli gyülekezett, hogy aláírja az ívet. Volt, aki tudatosan ezért jött, más a jó példán felbuzdulva áldozott pár percet és látta el kézjegyével a polgári kezdeményezést.

Románia is kizöldült, elektronikus formában megvan a minimális 24 ezret meghaladó aláírás – jelentette be Ferencz Csaba, az SZNT tájékoztatási alelnöke. Magyarország majdnem ezer százalékosan teljesített, a szükséges 15 750 helyett már 147 ezren támogatták az SZNT polgári kezdeményezését, és a 60 százalékhoz közelít Szlovákia is, bíznak benne, a választások lejártával ott is új lendültet nyer majd kampányuk. Ferencz Csaba hangsúlyozta, gyűlnek a papír alapú aláírások is – ezeket számítógépbe vezetik és az elektronikus listát gazdagítják – a sepsiszentgyörgyi székházba több mint hatezer ilyen támogatás futott be, több ezerre becsülhető a székenkénti kézjegyek száma is. Legegyszerűbb persze, ha ki-ki a világhálón írja alá (a nemzetiregiok.eu címen), ez pár perces folyamat csupán, még itt Romániában is, ahol a legbonyolultabb az ív, nyolc adatot kell beírni (Magyarországon például csak hármat).

Aki nem boldogul a számítógéppel, a székházba betelefonálhat és a szükséges adatok bediktálásával is támogathatja a kezdeményezést, de jó alkalom lehet a közélet iránt kevésbé érdeklődő fiatalok segítségét kérve, elmagyarázva az aláírásgyűjtés lényegét, őket is bevonni a folyamatba – mondta el az SZNT tájékoztatási alelnöke. Tulajdonképpen csak a személyi igazolványon szereplő adatokra van szükség, így ezek fénymásolatával is eljuttatható az aláírási szándék az SZNT-hez vagy bármelyik partnerszervezethez – magyarázta. Ez nem pártpolitikai, még csak nem is politikai ügy, ez egy civil kezdeményezés, amelynek sikerre vitelénél azonban nagyon sokat jelent a jól működő szervezetekkel rendelkező pártok, politikai szervezetek támogatása – hangsúlyozta Ferencz Csaba.

Háromszéken megvalósult az ügyet támogató teljes összefogás, ezt igazolta az is, hogy a Kulcsár-Terza József képviselő által felállított standnál az összes magyar párt képviselője megjelent. „El kell felejteni a pártpolitikai csatározásokat, ez az ügy fontosabb, távolba mutatóbb, mint egy önkormányzati vagy parlamenti választás. Ez a közösségről szól, ez közös ügy” – hangsúlyozta Kulcsár-Terza József RMDSZ színeiben megválasztott MPP-s parlamenti képviselő. Amióta felállították a standot, több mint ezer aláírás gyűlt össze, de máshol is dolgoznak, igaz egyelőre nincs összesítésük – mondotta.

Ha jó ügyről van szó, mindenkinek segítenie kell – hangsúlyozta Bálint József, az EMNP elnöke. Erdélyben a 24 ezer aláírás még nem megnyugtató, de idő van még és bízik benne, az önkormányzati választási kampány is segíti majd az SZNT polgári kezdeményezésének támogatására való mozgósítást. Az EMNP és EMNT Sepsiszentgyörgyön háromezer aláírást gyűjtött össze, reményei szerint a következő hetekben megduplázható, de akár meg is triplázható ez a szám.

Grüman Róbert, az RMDSZ háromszéki ügyvezető elnöke szerint nemcsak az a fontos, hogy a pártok összefogtak, de az is, hogy a lakosság érzi az ügy fontosságát. A háromszékiek mindig odaálltak a jelentős ügyek mellé – hangsúlyozta. A megyei RMDSZ február közepén kezdte el az aláírások gyűjtését, ők Háromszéken 32 ezer támogató összesítését vállalták, és eddig több mint 20 ezret sikerült teljesíteni. Ezek mind papír alapú támogatások (ezután kerülnek csak az internetes összesítésbe), falvakon nagyrészt befejezték, ám ha valaki kimaradt és szeretné aláírni az ívet, megteheti az RMDSZ-es polgármestereknél, tanácstagoknál. Kiemelte, Gelencén ezer aláírást akartak összeszedni, de végül 2081-en támogatták a kezdeményezést. Elmondta azt is, a városokban még erőteljesen zajlik az aláírásgyűjtés. Számításai szerint, megyénk Erdélyben is élenjáró, ha minden párt, szervezet aláírásait összesítik, bőven meghaladja a 30 ezret a háromszéki támogatók száma.

Az SZNT által indított nemzeti régiókért polgári kezdeményezésre május 7-ig kell összegyűjteni Európában az egymillió aláírást, úgy hogy legalább hét államban meglegyen a népesség arányában kiszabott szükséges kvóta. A kezdeményezők reményei szerint Magyarország, Románia és Szlovákia mellé felsorakoztatható Szlovénia és Horvátország, illetve legalább két balti állam. Ezek mindenike kicsike, 6-6 ezer támogatót kell találni, ami nem lehetetlen. Az egymillió aláírás zömét azonban Magyarországon és Erdélyben kell teljesíteni. Szerda délben az aláírásgyűjtő honlapon 184 137 támogató szerepelt.