Kiállíás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Kovásznán március 6-án, pénteken 17 órától a Kádár László Képtárban Felső-Háromszéktől Hollywoodig címmel megnyitják a kézdivásárhelyi születésű Die­nes Andor (André de Dienes) fotóművész, világhírű sztárfotós (1913–1985) alkotásaiból összeállított kiállítást. A megnyitón Kincses Károly fotótörténész vetített képes előadását bemutatja Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója.

ÜNNEPI TÁRLAT. Kézdivásárhelyen az Incze László Céhtörténeti Múzeumban március 8-án, vasárnap 12 órától Borcsa Imola író nyitja meg az ünnepi tárlatot. Közreműködnek Józsa Irén és Nagy-Babos Tamás tanárok és a Cantus Kamarakórus Fórika Balázs irányításával. Házigazda: dr. Dimény Attila múzeumvezető.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat frissen bemutatott Kártyások című előadását (rendező: Zakariás Zalán) a kamarateremben pénteken és vasárnap 19 órától játssza. Március 7-én, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) Móricz Zsigmond Barbárok és Az utolsó betyár című novellái alapján: Barbárok (rendező: Hegymegi Máté).

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET színjátszó csoportja március 7-én, szombaton 20 órától a pákéi kultúrotthonban mutatja be Molnár Ferenc A doktor úr című háromfelvonásos komédiáját.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi együttes Bálna Béla című produkcióját 4 év fölötti nézőknek szabadelőadásban játssza ma 18 órától és szombaton 11 órától a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. Foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél. Jegyek válthatók a helyszínen az előadás előtt fél órával.

Zene

A Loksi Blues Café Egyesület A kő marad! címmel akusztikus zenés-verses ünnepi koncertsorozattal ünnepli március 15-ét. A rendezvényen a Kormorán együttes néhány tagja, Fehér Nóra, Vadkerti Imre, Szűts István, a felvidéki Jónás Csaba mellett erdélyi előadók, énekesek, vers­mondók is fellépnek. Szászrégen, Olthévíz, Apáca és Ürmös után a turné Baróton és Sepsikőröspatakon zárul. * Baróton március 9-én, hétfőn 19 órától az unitárius templomban lépnek fel, támogatói szelvényeket a baróti unitárius egyházközség lelkészi hivatalánál lehet váltani (telefon: 0743 706 984). * Március 10-én, kedden 18 órától Sepsikőröspatakon az unitárius templomban tartják a turné utolsó koncertjét, támogatói szelvényeket az unitárius egyházközség lelkészi hivatalánál lehet igényelni (telefon: 0723 328 710).

Hitvilág

MEDJUGORJEI IMACSOPORT. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban ma 18 órától elsőcsütörtöki szentmisét és szentségimádást tartanak a medjugorjei imacsoport szervezésében. A szentmise

után lesz elmélkedés, rózsafüzér-imádság és gyónási lehe­tőség.

FÉRJEK, ÉDESAPÁK LELKI HÉTVÉGÉJE. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs munkacsoportja szervezésében tizenegyedik alkalommal tartják meg a férjek és édesapák lelki hétvégéjét a csíksomlyói Jakab Antal Házban március 27–29. között. A lelki hétvége előadásainak témáival az Eucharisztia évéhez csatlakoznak. Jelentkezni lehet Kertész Tibornál a 0748 663 201-es telefonszámon vagy a kertesz.tibor@csalad.ro e-mail-címen.

Képernyő

Az Erdővidék Térségi Televízió mai műsora: 19.30 Gazdaságfejlesztés Erdővidéken; 20.10 Csapatjáték szerelemmel – kerekasztal-beszélgetés sokgyermekes házaspárokkal; 21.05 A Diakónia Keresztyén Alapítvány hagyományos év végi ünnepsége. A televízió adásai az erdtv.com oldalon is nézhetők.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16.30-tól Sonic, a sündisznó – japán–amerikai–kanadai animációs kalandfilm, magyarul beszélő és 16.45-től románul beszélő; 18.30-tól Colectiv – román dokumentumfilm, magyar felirattal; 18.45-től A vadon hívó szava – amerikai kalandfilm, román felirattal; 20.30-tól 10 nap anyu nélkül – francia vígjáték, magyarul beszélő; 20.45-től Drakulics elvtárs – magyar vígjáték, román felirattal. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Az X-Faktor Erdélyben

Márciusban Erdélybe látogat az X-Faktor. Március 19. és 22. között nyolc erdélyi városban tart meghallgatásokat az RTL Klub tehetségkutató műsorának stábja. Céljuk a lehető legtöbb tehetséget meghallgatni, akik később akár a mentorok elé is kerülhetnek. Így szól a felhívás: „Ha szeretsz énekelni, és jól érzed magad a színpadon, akkor gyere el egyéniben vagy duóban a meghallgatásainkra! Viszont ha a színpad nem a te tereped, de egy barátod, a pasid, a csajod, a tesód vagy bárki a környezetedből szeret énekelni, ne habozz! Nevezd be őt! Hozz magaddal pendrive-on vagy CD-n zenei alapokat, amelyekre énekelni fogsz, vagy hozd akusztikus hangszered, hogy kísérni tudd magad. Ha zenekaroddal neveznél, hozzatok magatokkal valamilyen bemutatkozó anyagot!” Szatmárnémeti, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda után Kézdivásárhelyen március 22-én 13–16 óráig a Club For You-ban (Kossuth Lajos utca 1. szám) és Sepsiszentgyörgyön március 22-én 19–22 óráig a Szimplában tartanak meghallgatást. Honlap: xfaktor.hu; érdeklődni a +3630 195 9595-ös telefonon lehet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS. A Magyar Polgári Párt és a Székely Nemzeti Tanács ma 12–15 óráig aláírást gyűjt Sepsiszentgyörgyön a Mikó Imre-szobornál a nemzeti régiókért polgári kezdeményezés támogatására. * A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig lehet aláírni a nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezést.

TORNA. Az Ida Aerobic mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 17.30-tól aerobik gyermekeknek, 19 órától kondistep; pénteken 8 órától alakformáló step. Telefon: 0722 243 234.

INGYENES FELKÉSZÍTŐ. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum Drámatagozata ingyenes felvételi felkészítőt tart a szeptembertől induló drámaosztályba, pénteken 17 órától a líceum Visky Árpád drámatermében. Kérik, hogy az érdeklődők vigyenek cserecipőt és tréningruhát. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonszámon lehet. A felvételire május 13-án 16 órakor kerül sor.

NŐNAPI BÁL. A sepsiszentgyörgyi Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület vasárnap 18 órától a Park vendéglőben tartja a nő­napi bált.

AZ ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET háromszéki osztálya nőnapi kirándulást szervez vasárnap Lisznyóban. Túra lesz a Csere-tetőre, majd utána finom meleg étel várja a résztvevőket. A nőknek meglepetéssel készülnek. Találkozás 9.30-kor a lisznyói református templom előtt. Érdeklődni és jelentkezni a 0725 310 744-es telefonon lehet Kovács Gábor szervezőnél.