Patronus – a diszkont búzasör

Nagyon kíváncsivá tett, de azért egy picit kételkedve álltam hozzá a dologhoz. Nem kellett volna, hiszen ezért a pénzért egy jó belépő szintű – hangzatos és trendi szóval entry level – búzasört kaptam. Az elegáns címkével ellátott üvegbe zavaros, borostyánszínű, szűretlen sört palackoztak; pohárba öntve a habja nagyon szépen fejlődött, fehér is, krémes is és kemény is volt, ám az én esetemben gyorsan elapadt. Illata jellegzetesen búzasörös, s így rendesen érződik rajta a búza, a banán és valamilyen fűszer (istenigazából nem tudtam eldönteni, hogy mi, ezért rákerestem, és ez nem más, mint a szegfűszeg). Az íze egyszerre tűnt kesernyésnek és édesnek, de az utóbbi volt átütőbb. A búzamaláta sajátos zamatához némi banános, gyümölcsös íz is társul, s akárcsak az illatban, itt is felfedezhető a szegfűszeg aromája. A mérsékelt szénsavasság miatt roppant frissítő nedű, így ezt a közepesen testes seritalt több okból is csak ajánlani tudom. Ezek közül az első és legfontosabb a kitűnő ár-érték arány, a 3 lejes árfekvésben messzemenően a Patronus búzasör a legjobb. Egészségünkre!

Adatok: * gyártja: Perlenbacher/Privatbrauerei Eichbaum * származási hely: Németország * ára: 2,99 lej * alkoholtartalom: 5,5% * szárazanyag-tartalom: 12,3ºP * IBU: 12 * összetevők: víz, búzamaláta, árpamaláta, komlókivonat, sörélesztő * típus: búzasör (weissbier) * színe: zavaros borostyán * a sör pontszáma: 6/10.

Sörlexikon. Búzasör – német eredetű sör, amely legalább 50% búzamalátából készül felső erjesztéssel. Ezen sörök jellegzetes aromája a szegfűszegre emlékeztet. Mára már nem csak Németországban főznek búzasört, világszerte nagyon elterjedt és közkedvelt ez a típus. Változatai között ott találjuk az élesztős búzasört (hefeweizen), a szűrt búzasört (kristallweizen) vagy a belga búzasört.

Tibodi Ferenc (Sörcsap - a székely sörkalauz)